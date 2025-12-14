La tradición del Elf que transforma diciembre, se instala en Colombia

Cada familia guarda secretos que dan forma a sus tradiciones: una receta heredada, una canción que solo suena en diciembre o un pequeño personaje que aparece en casa para recordarle a todos que la magia sigue viva. Así nació The Elf on the Shelf®, un elfo explorador que, durante décadas, habitó silenciosamente la sala de una familia estadounidense y que hoy se ha convertido en un símbolo global de ilusión y juego durante la Navidad. Antes de ser un fenómeno cultural, fue simplemente un recuerdo.

Carol Aebersold y su hija Chanda A. Bell crecieron con un pequeño elfo que visitaba su hogar cada diciembre, se escondía entre los adornos y regresaba cada noche al Polo Norte para contarle a Santa lo vivido. Ese recuerdo tan íntimo se transformó en 2005 en el libro “The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition”, que llevó al mundo entero la magia que había sido parte de su infancia y convirtió un gesto familiar en una tradición compartida por millones de hogares: la idea de que un elfo enviado por Santa puede traer alegría, sorpresa y momentos de unión en la temporada más esperada del año.

Para quienes adoptan la tradición, la llegada del Elfo Explorador marca el verdadero inicio de diciembre. El proceso es sencillo, pero poderoso: la familia “adopta” oficialmente al Elfo, lee su historia, le da un nombre y, desde entonces, cada mañana aparece en un nuevo rincón de la casa. Protagoniza escenas divertidas y pequeñas travesuras. Pero siempre cumple la misma misión: despertar asombro, fomentar los buenos hábitos y conectar a las familias a través del juego narrativo, creando recuerdos que se repiten año tras año.

El Elfo oficial es reconocible por su traje rojo sólido, su cuello blanco, sus ojos siempre mirando hacia la derecha y su gorro puntiagudo. Llega acompañado del libro ilustrado con su historia y un certificado de adopción, es el único con la verdadera magia para viajar de ida y vuelta al Polo Norte cada noche. Este diciembre, esa historia que nació en un hogar y viajó por el mundo encuentra un nuevo escenario en Colombia. Más que un lanzamiento, su llegada busca sembrar una tradición que une a padres e hijos en torno a la sorpresa diaria, la magia y la imaginación.