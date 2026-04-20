Luto en San Cristóbal tras la muerte de Manuel Julio Anaya en un fuerte accidente de tránsito

La comunidad de la zona norte de Bolívar se encuentra consternada tras conocerse el fallecimiento de Manuel Julio Anaya, quien perdió la vida de manera instantánea en un siniestro vial. El trágico incidente se registró en la vía que conduce al municipio de San Cristóbal, donde la víctima se desplazaba en su motocicleta antes de sufrir el fuerte impacto que terminó con su existencia.

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Según las primeras versiones recopiladas en el sitio, Manuel Julio transitaba por un tramo de la carretera cuando, por razones que aún son materia de investigación, perdió la estabilidad de su vehículo y terminó colisionando violentamente. Testigos que pasaban por el lugar intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente se percataron de que el ciudadano ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la caída.

Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte llegaron hasta el sector para realizar el acordonamiento del área y adelantar las diligencias de inspección técnica al cadáver. El cuerpo de Manuel Julio Anaya fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal mientras sus familiares y allegados adelantan los trámites correspondientes para brindarle el último adiós en medio del dolor que embarga a sus seres queridos.

Las autoridades departamentales han hecho un llamado a los conductores para que extremen las medidas de precaución al transitar por estos corredores viales, especialmente en horas donde la visibilidad o el estado del asfalto puedan representar un riesgo. Entre tanto, la noticia del deceso de este hombre ha generado múltiples mensajes de solidaridad en redes sociales, donde lo recuerdan como una persona trabajadora y muy conocida en su entorno social.