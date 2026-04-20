Hoteles Sofitel Colombia nominados a los World Travel Awards 2026 los “Oscar del turismo”

La presencia de Sofitel en Colombia se fortalece en el escenario internacional tras la nominación de sus tres hoteles en el país —Sofitel Legend Santa Clara Cartagena, Sofitel Barú Cartagena y Sofitel Bogotá Victoria Regia— junto con la marca a nivel regional, en los World Travel Awards 2026, considerados los más importantes de la industria.

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Los World Travel Awards, creados en 1993, son llamados los “Oscar del turismo” por su rigurosidad y alcance global. Cada año reconocen a los mejores actores de la industria —hoteles, destinos, aerolíneas y operadores— a partir de la votación de profesionales del sector y viajeros de todo el mundo. La votación para las categorías de América Central y del Sur estará abierta hasta el 12 de junio de 2026, brindando la oportunidad de destacar las marcas que hacen la diferencia en la experiencia de viaje.

Las nominaciones incluyen categorías clave en hospitalidad, lujo, patrimonio y experiencia, consolidando a Sofitel como uno de los principales referentes del turismo de alto nivel en Colombia y América Latina.

“Estas nominaciones reflejan la fuerza de Colombia como destino y el compromiso de nuestros equipos por ofrecer experiencias memorables que integran historia, cultura y excelencia en el servicio”, afirmó Philippe Trapp, S.V.P. Operations Americas MGallery | Sofitel | Sofitel Legend | Emblems. “Es un orgullo ver cómo nuestras propiedades en el país representan lo mejor del lujo con identidad local en el escenario internacional”.

En esta edición, el hotel Sofitel Legend Santa Clara compite a nivel de Suramérica en las categorías de Mejor Hotel Patrimonio, Mejor Hotel y mejor Suite de Hotel (Suite Botero), así como a nivel nacional en Mejor Hotel del país, mejor Hotel Patrimonio y Mejor Suite de Colombia, destacando una vez más su excelencia en hospitalidad, patrimonio y experiencia de lujo.

Sofitel Bogotá Victoria Regia compite en tres categorías: Mejor Hotel de Ciudad de Suramércia, Mejor hotel Boutique y Mejor Hotel de Negocios de Colombia, destacándose como un referente de hospitalidad urbana en la capital.

En el Caribe colombiano, Sofitel Barú Cartagena ha sido nominado como Mejor Resort de Colombia, consolidando su propuesta de lujo sostenible y conexión con la naturaleza.

Hasta el próximo 12 de enero, viajeros y profesionales del sector pueden participar y apoyar a sus favoritos a través de: https://www.worldtravelawards.com/vote