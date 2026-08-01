Capturan en flagrancia a dos personas que intentaban provocar incendio en el Humedal Jaboque

Mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos atendía la reactivación de un punto caliente del incendio registrado el jueves 30 de julio en el Humedal Jaboque, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en flagrancia a dos personas que presuntamente intentaban prender fuego en otro punto de esta zona de la localidad de Engativá.

La emergencia fue controlada inicialmente hacia las 7:00 de la noche; sin embargo, horas después se registró una reactivación de un punto caliente que fue controlada hacia las 11:00 de la noche.

“Los juncales son fundamentales para las aves, tanto nativas como migratorias. Allí encuentran refugio y lugares de anidación. La pérdida de esta cobertura también significa la pérdida de ese hábitat. En un par de semanas comenzará una nueva temporada de migración de aves y este incendio afectó uno de los sectores mejor conservados del humedal”, dijo la secretaria de Ambiente, Adriana Soto

La funcionaria también hizo un llamado a la ciudadanía a no realizar quemas ni fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo y reportar de inmediato a la Línea 123 cualquier evidencia de humo o llamas.

Balance preliminar de las afectaciones

El balance preliminar indica una afectación de 5,8 hectáreas, equivalentes a cerca del 3,5 % de las 166,23 hectáreas del área protegida, y 22,5 hectáreas que estuvieron expuestas al avance del fuego durante la emergencia. La afectación se concentra principalmente en coberturas de juncos y eneas, fundamentales para la fauna nativa y migratoria. Hasta el momento no se ha evidenciado fauna afectada y la evaluación continuará una vez existan condiciones seguras para ingresar a toda el área.

Investigaciones por incendios

De manera independiente, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes frente a las dos personas capturadas en flagrancia este viernes cuando presuntamente intentaban prender fuego en otro punto del humedal. Si se establece la responsabilidad, las multas podrán llegar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $175.090 millones, además de las medidas de reparación, corrección, compensación y restauración ambiental.