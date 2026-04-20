Congreso Nacional de la Asociación Pro-Obras Sociales de la Justicia será en Cartagena

En un encuentro institucional entre el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, y Marjorie Zúñiga, magistrada y presidenta de la Sala Laboral de la Corte Suprema, se confirmó a la ciudad como sede del XXXIV Congreso Nacional de la Asociación Pro-Obras Sociales de la Justicia, que se realizará los días 29 y 30 de octubre de 2026 en el hotel Hyatt de Bocagrande.

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A la reunión también asistieron varios magistrados del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena.

El alcalde Dumek Turbay destacó la importancia de que Cartagena continúe posicionándose como epicentro de grandes encuentros nacionales e internacionales: “Cartagena siempre ha tenido la vocación de ser sede de grandes eventos en todos los sectores de la sociedad. Hoy celebramos que la justicia también le apueste a nuestra ciudad. Aquí hay capacidades, infraestructura y una visión que nos permite recibir este tipo de encuentros durante todo el año, fortaleciendo el turismo y la proyección internacional de la ciudad”.

Y destacó: “Hay muchos eventos importantes que se habían ido; pero ahora es un gran aliciente y honor que hayan regresado. Cada evento promueve empleo, dinamiza la economía de la ciudad y engrandece el rol que tiene Cartagena como referente mundial del turismo de eventos”.

Este importante encuentro de la Rama Judicial reunirá a magistrados y autoridades judiciales de todo el país para abordar la diversidad cultural, la identidad Caribe y el empoderamiento de las regiones, buscando resaltar el lado humano de los servidores judiciales.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, resaltó la articulación institucional como clave para la realización de este tipo de espacios: “Estos eventos solo son posibles con el respaldo decidido de las autoridades locales. Encontrar en Cartagena una administración abierta al diálogo y con disposición para acompañar estos procesos es fundamental. Esta ciudad tiene todo lo necesario para albergar un evento de esta magnitud”.

El Congreso contará con una agenda que incluye la sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la mañana del jueves 29 de octubre, seguida del acto inaugural del evento y el desarrollo de las diferentes actividades académicas y de integración.

Asimismo, se propiciará un espacio de interacción entre magistrados de tribunales superiores de todo el país y los magistrados de la Corte Suprema, fortaleciendo el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto en torno a los retos del sistema judicial.

Desde la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General se ratificó el compromiso de respaldar este tipo de encuentros: “Tenemos la directriz clara de apoyar todos los eventos que se realicen en la ciudad. Este tipo de congresos no solo fortalecen sectores estratégicos como la justicia, sino que también dinamizan la economía y consolidan a Cartagena como un destino de talla mundial”, concluyó Dumek Turbay.

La Asociación Pro-Obras Sociales de la Justicia, organizadora del congreso, es una organización sin ánimo de lucro, conformada principalmente por esposas de magistrados, que promueve el bienestar de los empleados judiciales y sus familias en Colombia.

Con este anuncio, Cartagena reafirma su posición como una ciudad preparada para acoger eventos de alto nivel, integrando sectores clave del país y promoviendo escenarios de diálogo, conocimiento y desarrollo.