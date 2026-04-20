Con intervención de emergencia, UNGRD ya desvía en La Mojana el 60% del caudal del río Cauca

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) alcanzó resultados verificables en La Mojana con la ampliación del Canal de La Esperanza, una intervención de emergencia por $17.000 millones que hoy permite desviar cerca del 60% del caudal del río Cauca, reduciendo la presión sobre el boquete de Caregato y mitigando el riesgo de nuevas inundaciones en la subregión.

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La obra, ejecutada con maquinaria amarilla, cumplió el 100% de la meta proyectada con la excavación de más de 309 mil metros cúbicos de material, lo que incrementó de manera significativa la capacidad hidráulica del canal.

“Esto no es un anuncio, es un resultado. Lo prometimos y hoy es una realidad. La Mojana cuenta con una intervención que está reduciendo el riesgo para miles de familias. Ahora le corresponde al Fondo Adaptación avanzar en la solución estructural definitiva. La UNGRD cumplió con la intervención de emergencia y la responsabilidad de las obras finales recae exclusivamente en esa entidad”, afirmó el director general de la UNGRD, Carlos Carrillo Arenas.

Con la ejecución de esta intervención, en condiciones de crecientes de 3.500 m³/s del río Cauca, el Canal de La Esperanza logra desviar más de 2.208 m³/s, equivalentes a más del 60% del caudal total. Incluso en crecientes extremas superiores a 6.670 m³/s, alcanza a conducir cerca del 44% del flujo, es decir, alrededor de 2.935 m³/s.

Estos resultados superan las proyecciones iniciales de la UNGRD, pues la capacidad de transporte del canal aumentó aproximadamente un 75.94%, al pasar de 1.255 a más de 2.208 m³/s, cuando la meta inicial era incrementarla en un 20%.

Además, la velocidad del agua dentro del canal pasó de 1,43 a 1,81 metros por segundo, condición que permite un flujo más estable y reduce el riesgo de sedimentación y bloqueos, un factor clave para prevenir nuevas emergencias.

Con este avance, la UNGRD muestra resultados concretos en el territorio y mantiene acciones orientadas a proteger la vida y reducir la vulnerabilidad de las comunidades de La Mojana.