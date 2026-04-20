Capturan a cinco personas por secuestro extorsivo en operación conjunta en Cúcuta y Zipaquirá

En medio de una operación simultánea adelantada en la ciudad de Cúcuta y el municipio de Zipaquirá, tropas del GAULA Militar Cundinamarca, con el apoyo del GAULA Militar Norte de Santander lograron la captura por orden judicial de cinco personas por los delitos de secuestro extorsivo agravado y fabricación, tráfico y/o porte de municiones.

De acuerdo con las labores investigativas realizadas por el CTI, los capturados serían los responsables de planear y ejecutar el secuestro de dos adultos mayores, quienes permanecieron retenidos en condiciones infrahumanas durante más de 80 días, en un hecho ocurrido en junio del año anterior.

Según las investigaciones, los implicados se identificaron como integrantes del grupo armado organizado residual “Frente 33” de las disidencias de las FARC y exigían la suma de 10 millones de pesos a cambio de la liberación de las víctimas. Gracias a la presión ejercida por las tropas, los delincuentes huyeron del lugar y se logró el rescate de los adultos mayores en zona rural del municipio de Zipaquirá.

Tras más de ocho meses de labores investigativas, se estableció la ubicación de los presuntos secuestradores, permitiendo su captura: cuatro de ellos en la ciudad de Cúcuta y uno en el municipio de Zipaquirá.

Las autoridades también lograron establecer que estas personas estarían adelantando coordinaciones e inteligencia delictiva para ejecutar un nuevo secuestro con características similares en el departamento de Santander, con el propósito de trasladar posteriormente a sus víctimas hacia el departamento de Norte de Santander.