Ataque sicarial en el parque principal de San Juan Nepomuceno dejó a un hombre gravemente herido

La tranquilidad de los habitantes de San Juan Nepomuceno se vio interrumpida por un violento atentado con arma de fuego ocurrido en las inmediaciones del parque principal. La víctima de este nuevo hecho de sangre fue identificada como Álvaro Luis De la Rosa, quien recibió varios impactos de bala por parte de desconocidos que huyeron del lugar tras cometer el ataque.

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Testigos del suceso relataron que el hombre se encontraba en este concurrido sector cuando fue abordado por sicarios que, sin mediar palabra, accionaron su arma en su contra. En medio del caos y la confusión de los transeúntes, De la Rosa quedó tendido con heridas de consideración, mientras familiares y personas cercanas lo auxiliaron para trasladarlo de urgencia al hospital local.

Debido a la gravedad de su estado de salud y la complejidad de las heridas recibidas, el personal médico ordenó su remisión inmediata a un centro asistencial de mayor nivel en la capital del departamento bajo pronóstico reservado. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el estado actual del paciente, aunque se conoce que su condición es delicada.

Unidades de la Policía de Bolívar se desplazaron hasta el sitio del atentado para realizar las labores de vecindario y recolectar testimonios que permitan identificar a los responsables.