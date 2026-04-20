Accidente en el norte de Bolívar dejó un motociclista fallecido entre Villanueva y Santa Rosa

Consternación ha generado en redes sociales la muerte de Franklin Manuel Parra, un motociclista que falleció en la noche del sábado 18 de abril en un accidente ocurrido en la carretera que conecta a Santa Rosa con el municipio de Villanueva, en el norte del departamento de Bolívar.

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De acuerdo con información preliminar, el siniestro vial se registró a la altura del kilómetro 9. Aunque las autoridades de tránsito aún no han determinado las causas exactas del hecho, versiones de testigos indican que la víctima habría colisionado contra una vaca que se encontraba sobre la vía, pocos minutos después de haber compartido con un grupo de amigos.

La noticia de lo ocurrido se propagó rápidamente entre sus allegados de una forma impactante. A través de redes sociales comenzó a circular una imagen del joven, gravemente herido y tendido sobre el pavimento, lo que alertó a sus familiares sobre la gravedad del accidente.

Sin embargo, al momento de la llegada de personas que intentaron auxiliarlo, el motociclista ya no presentaba signos vitales, por lo que su fallecimiento se produjo en el mismo lugar del incidente.

Franklin Manuel Parra, oriundo del municipio de San Estanislao, es recordado por sus seres queridos como una persona trabajadora. Hoy, familiares y amigos lamentan profundamente su partida en medio de circunstancias que han generado dolor e indignación.