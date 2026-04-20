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20 abr 2026 Actualizado 19:25

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Cartagena

A la cárcel enviado presunto autor de doble homicidio en Turbaco, Bolívar

El caso presuntamente ocurrió un 19 de junio de 2025

Fiscalía

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a alias El Peluquero, quien estaría involucrado en un doble asesinato ocurrido en Turbaco (Bolívar).

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Según la investigación, la noche del 19 de junio pasado el ahora procesado condujo una motocicleta hasta una vivienda del barrio Paraíso donde varios integrantes de una familia departían.

El parrillero que viajaba con el procesado, al parecer, accionó un arma de fuego, impactando a un hombre de 33 años quien murió producto del ataque.

Otra persona, de 27 años, falleció nueve días después en un centro asistencial a donde fue llevada para ser atendida. Por esto, un fiscal en Turbaco imputó el delito de homicidio agravado, el cual no aceptó.

‘El Peluquero’; de 29 años se encuentra privado de la libertad desde el 23 de agosto de 2025 cuando fue capturado por uniformados de la Armada y la Policía Nacional, por presuntas extorsiones a comerciantes en Villanueva (Bolívar).

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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