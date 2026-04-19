Tradición, sabor y cultura: así se disfruta el IV Festival del Bollo de Mazorca, en Arjona

Festival del bollo de mazorca. // Gobernación de Bolívar

Con una masiva asistencia de visitantes, muestras gastronómicas y una variada agenda cultural y deportiva, se lleva a cabo con rotundo éxito el IV Festival del Bollo de Mazorca, un evento que cuenta con el respaldo de la Gobernación de Bolívar, a través de Icultur, y que reafirma el orgullo por una de las tradiciones culinarias más emblemáticas del departamento.

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Desde tempranas horas, la Plaza Principal de Arjona se convirtió en un escenario de encuentro para familias, turistas y amantes de la gastronomía, quienes disfrutaron de una amplia oferta de productos derivados del maíz como bollos de mazorca tradicionales y rellenos, buñuelos de mazorca, mazamorra, bollos innovadores y otras delicias típicas, que resaltan el talento y la creatividad de los productores locales.

El festival reúne este año 36 mesas de bolleros y bolleras, quienes mantienen viva una tradición que representa identidad, cultura y sustento para decenas de familias arjoneras.

Un homenaje a la tradición viva

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Luisa Torres Jaramillo, de 96 años, quien ha dedicado más de 70 años a la elaboración del bollo de mazorca, convirtiéndose en un símbolo de tradición y perseverancia en el municipio.

Con orgullo y emoción, doña Luisa recordó que inició esta labor desde los 15 años:

“Arjona es el mejor vividero del mundo y me siento orgullosa de ser bollera, porque así crié a mis hijos”.

Cultura, emprendimiento y deporte se tomaron Arjona

El primer día también estuvo marcado por actividades culturales y deportivas que fortalecieron el sentido de comunidad y dinamizaron la economía local.

Uno de los eventos más destacados fue la carrera Arjona Run Fast 4K, que reunió a 300 participantes, promoviendo hábitos saludables y el turismo deportivo dentro del festival.

El gestor cultural Edison Martínez destacó el respaldo institucional que ha permitido fortalecer esta iniciativa:

“Agradecemos a la Gobernación de Bolívar y a nuestro gobernador, quien ha sido un aliado estratégico y fundamental para que este festival sea una realidad. Lo que buscamos es resaltar a nuestros productores, que son quienes están sacando adelante al municipio y al departamento”.

Por su parte, Carlos Carbonel, Rey Bollero 2025, resaltó el valor social de esta tradición:

“El bollo de mazorca es cultura y es sustento para muchas familias. Nos ayuda a emprender y a sacar adelante a nuestros hogares”.

La experiencia también conquistó a los visitantes. Melani Quintero, estudiante de gastronomía, destacó la calidad de los productos:

“El bollo está delicioso. Probé uno relleno de carne desmechada y está espectacular”.

Invitación del gobernador Yamil Arana al gran cierre del festival

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, celebró el éxito del primer día e invitó a propios y visitantes a disfrutar del cierre del festival este domingo.

“Hoy vimos cómo Arjona vibró con su tradición, su cultura y el talento de su gente. Este festival demuestra que nuestras raíces son motivo de orgullo y desarrollo para Bolívar.

Invito a todos los bolivarenses y a quienes nos visitan desde Cartagena y otros municipios a que mañana domingo, desde las 10 de la mañana, nos acompañen en el gran día de cierre del Festival del Bollo de Mazorca, para seguir disfrutando de nuestra gastronomía, la música y el talento de nuestra gente”.

Un festival que impulsa la economía local

Además de resaltar la identidad cultural, el festival se consolida como un motor económico para Arjona, fortaleciendo el emprendimiento y generando oportunidades para productores y familias que han encontrado en el bollo de mazorca una fuente de sustento y orgullo.

Durante la jornada de cierre, los asistentes podrán disfrutar de muestras gastronómicas, presentaciones artísticas y actividades culturales, que convertirán nuevamente a Arjona en el epicentro del sabor y la tradición en Bolívar.