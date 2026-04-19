Dear Killer Nannies: la historia en primera persona del hijo de Pablo Escobar

Esta nueva propuesta audiovisual, disponible en Disney+, cuenta con la producción del actor John Leguizamo. En una entrevista con A Vivir Que Son Dos Días, Julián Zuluaga habló sobre su papel como “Rodri”, uno de los sicarios de Pablo Escobar que, con el tiempo, desarrolla una relación cercana con Juan Pablo.

Para el actor, ha sido una sorpresa el recibimiento que ha tenido la serie, especialmente porque no responde al molde típico de las narcoseries. En cambio, propone una narrativa más emocional, que transita entre el pasado y el presente, mostrando matices distintos de una historia ampliamente contada.

Julian decidió sumarse al proyecto porque fue la primera vez que tuvo la oportunidad de elegir un personaje con total libertad. Al conocer la trama, entendió que no se trataba de una historia más, sino de una propuesta con un enfoque diferente que logró conectar con él. Gran parte de sus escenas giran en torno a Juan Pablo Escobar, destacando la manera en que su personaje lo protege en medio de la compleja realidad que enfrenta.

El actor también expresó su orgullo por el trabajo realizado y por cómo este papel ha contribuido a su crecimiento profesional. Además, resaltó el liderazgo de John Leguizamo, quien, gracias a su trayectoria, comprende los procesos de cada actor y promueve un ambiente de respeto, entendiendo que los grandes resultados solo se logran a través del trabajo en equipo.