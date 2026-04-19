Cemento País presenta su nueva imagen en homenaje a los trabajadores de la construcción

Esto no empezó ayer. Llevamos más de seis meses trabajando en este homenaje a los maestros de obra, recorriendo ferreterías, escuchándolos, compartiendo con ellos y construyendo, paso a paso, junto a quienes hacen posible cada proyecto.

Hoy, ese proceso se ve reflejado en una nueva imagen que ya está en producción y que comenzó a llegar a ferreterías y obras de la región.

Los maestros de obra y trabajadores de la construcción son nuestro orgullo y la inspiración detrás de este cambio. Porque cuando se hace desde lo real… se nota.

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, destacó el propósito detrás de este lanzamiento: “Ellos son las manos que construyen país. Esta imagen nació en la obra, conversando con el maestro y entendiendo su día a día. No es solo un saco nuevo, es un reconocimiento a su esfuerzo, a su talento y a su compromiso con Colombia”.

Con esta renovación, Cemento País reafirma su cercanía con toda la cadena constructora y fortalece su liderazgo, apostándole a la innovación con sentido humano y al reconocimiento de quienes construyen el país desde cada obra.