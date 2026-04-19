Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

20 abr 2026 Actualizado 06:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Cemento País presenta su nueva imagen en homenaje a los trabajadores de la construcción

Inspirada en el esfuerzo de los maestros de obra

Cemento País

Cemento País

Cemento País
Cartagena

Esto no empezó ayer. Llevamos más de seis meses trabajando en este homenaje a los maestros de obra, recorriendo ferreterías, escuchándolos, compartiendo con ellos y construyendo, paso a paso, junto a quienes hacen posible cada proyecto.

Hoy, ese proceso se ve reflejado en una nueva imagen que ya está en producción y que comenzó a llegar a ferreterías y obras de la región.

Los maestros de obra y trabajadores de la construcción son nuestro orgullo y la inspiración detrás de este cambio. Porque cuando se hace desde lo real… se nota.

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, destacó el propósito detrás de este lanzamiento: “Ellos son las manos que construyen país. Esta imagen nació en la obra, conversando con el maestro y entendiendo su día a día. No es solo un saco nuevo, es un reconocimiento a su esfuerzo, a su talento y a su compromiso con Colombia”.

Con esta renovación, Cemento País reafirma su cercanía con toda la cadena constructora y fortalece su liderazgo, apostándole a la innovación con sentido humano y al reconocimiento de quienes construyen el país desde cada obra.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir