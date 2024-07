Los $32 millones que Medicina Legal descontó a un extrabajador por una incapacidad médica

INVESTIGACIÓN

Caracol Radio conoció más irregularidades que directivos de Medicina Legal, estarían tratando de ocultar.

Ayer les contamos de un evidente caso de maltrato y acoso laboral protagonizado por la secretaria General Sandra Ofelia Jaber Martínez donde gritaba e insultaba a sus subalternos. Hoy les contamos que hay irregularidades administrativas que incluso podrían generar un detrimento patrimonial.

La demanda

En un derecho de petición le preguntamos a Medicina Legal si esa entidad ha sido demandada por el trámite de incapacidades médicas de sus funcionarios.

La respuesta que entrega el director encargado Jorge Arturo Jiménez Pájaro, fue la siguiente:

“En atención a su interrogante, me permito informar que esta entidad no ha sido demandada por irregularidades en el trámite de incapacidades médicas de funcionarios (…)”, lo que sí tenemos en curso ante las autoridades judiciales, son demandas contra las EPS que no han reconocido los dineros a nuestra entidad producto de incapacidades médicas (…) dicho lo anterior se hace claridad que no somos demandados, sino demandantes por este tipo de eventos”.

Respuesta de Medicina Legal Ampliar

La realidad es que, Medicina Legal sí fue demandada por irregularidades en el trámite de incapacidades médicas y presuntos abusos contra sus trabajadores. Por ejemplo: aparece el caso de un exdirectivo (de quien guardamos la reserva de su nombre).

Él interpuso una demanda de restablecimiento de derechos porque se enfermó, y tuvo que ser operado dos veces por un tumor cerebral, Medicina Legal pagó el tiempo por el cual estuvo incapacitado, pero, durante sus últimos nueve meses laborales y al momento de su liquidación, Medicina Legal le descontó más de $32 millones, bajo el argumento de que, la EPS no reconoció el pago de las incapacidades y el extrabajador tenía que devolverle el dinero a Medicina Legal.

Demanda de un extrabajador contra Medicina Legaal por el cobro irregular de una incapacidad médica Ampliar

Ahora, con una demanda el exdirectivo busca que la justicia le ordene a Medicina Legal, que le devuelva los más de $32 millones. Esa demanda fue radicada a mediados de mayo pasado ante un juzgado de Medellín, pero por competencia el caso pasó a un juez de Bogotá y el pasado 15 de julio le fue asignado al juzgado 17 Administrativo.

Demanda contra Medicina Legal ya tiene juzgado asignado Ampliar

La segunda contradicción en las respuestas de Medicina Legal

El director de Medicina Legal afirma que en las auditorias de la Oficina de Control Interno y la Contraloría General durante los últimos cuatro años no se ha encontrado irregularidad alguna en el trámite de incapacidades médicas de los trabajadores del Instituto.

Respuesta de Medicina Legal Ampliar

Existe un informe del año 2023, firmado por la coordinadora nacional de registro y control de Medicina Legal, donde advirtió de los hallazgos de la Contraloría General, entre estos que hay dos casos de cartera imposible de recobro.

También dice que hay hallazgos reportados por la Contraloría que datan del 2015, 2018 y que, según fuentes enteradas de este asunto, aún persisten y que se verán reflejados en los resultados de la última auditoria que se hizo en noviembre del año pasado.

La otra contradicción, es que, Medicina Legal reconoce que, si hay irregularidades, porque se abrió un proceso disciplinario que está en indagación, precisamente por el no recobro a la EPS en algunas incapacidades.

Caracol Radio supo que, hace un par de semanas, la Contraloría General hizo un nuevo requerimiento a Medicina Legal.