Estudiante de Unicartagena logra premio internacional por investigar nanotecnología aplicada a salud

La investigación científica que se desarrolla en la Universidad de Cartagena continúa ganando visibilidad en escenarios internacionales. Dana Michelle Gómez Caballero, estudiante de quinto semestre del programa de Química Farmacéutica, recibió un reconocimiento en el concurso de pregrado de la Sociedad de Toxicología de los Estados Unidos.

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Este logro le permitió participar en un importante evento internacional del campo de la toxicología, en San Diego, California, donde presentó los resultados de su investigación, desarrollada en el Grupo de Investigación en Química Ambiental y Computacional de la institución.

El dióxido de titanio y su impacto en la salud

El trabajo de Dana se centra en el estudio de las nanopartículas de dióxido de titanio, un compuesto ampliamente utilizado en productos de uso cotidiano como protectores solares, cosméticos y pinturas.

A través de herramientas de bioinformática y análisis de bases de datos científicas internacionales, la estudiante identificó que estas partículas, debido a su tamaño extremadamente pequeño, pueden tener efectos distintos en el organismo humano.

“Encontramos que las nanopartículas de dióxido de titanio podrían generar estrés oxidativo y suprimir los genes que activan la defensa, generando así problemas en el sistema inmunológico”, explicó la investigadora, quien destaca que estos hallazgos no buscan generar alarma, sino promover un uso más informado de estos productos.

Investigación con respaldo institucional

El desarrollo de este proyecto contó con el acompañamiento del docente investigador Jesús Olivero Verbel, director del grupo de investigación al que pertenece la estudiante. El proceso investigativo se basó en el análisis de datos provenientes de plataformas científicas internacionales, como repositorios de información genética y experimental, lo que permitió aplicar metodologías estadísticas para la interpretación de resultados.

“Sin el apoyo de mi tutor, el grupo de investigación y de la Universidad, no hubiera sido posible llevar a cabo este proceso”, afirmó Dana, quien resalta el papel fundamental de la institución al brindar acceso a recursos académicos y tecnológicos.

El reconocimiento obtenido por Dana no solo representa un logro individual, sino también un avance en la consolidación de Unicartagena como un referente en investigación científica en la región, su participación en este escenario evidencia el potencial de los estudiantes, así como el compromiso institucional con el fortalecimiento de la investigación y el impulso de nuevas generaciones de científicos con altas capacidades.

Asimismo, su experiencia envía un mensaje a otros jóvenes interesados en la ciencia, dejando claro que explorar, investigar y postularse a oportunidades internacionales es posible cuando se cuenta con formación, disciplina y el acompañamiento adecuado.