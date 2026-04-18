Capturado en Cartagena alias ‘Blanco’ presunto cabecilla del Clan del Golfo

La contundencia operacional en contra de todas las amenazas de crimen trasnacional en el gran Caribe colombiano no da tregua, en las últimas horas la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe de manera coordinada con la Policía Nacional, logró la captura de alias “Blanco”, quien presuntamente se desempeñaba como cabecilla de zona del Componente Criminal Focalizado de la subestructura “Nicolás Antonio Urango Reyes”, del grupo Armado Organizado “Clan del Golfo”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta operación de alto impacto y que afecta las intenciones de expansión de este grupo criminal en el departamento bolivarense se desarrolló por integrantes del Gaula Militar Bolívar adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No.1 en un puesto de control en el sector conocido como Brisas de Galicia y contó con el apoyo judicial de funcionarios de la DIJIN y del grupo de investigaciones interagenciales HSI.

Este sujeto que tendría una trayectoria criminal de cerca de cinco años al interior de este Grupo Armado Organizado, era requerido por orden judicial por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Período durante el cual habría consolidado una trayectoria criminal relevante, caracterizada por la presunta ejecución de acciones violentas a la población y en contra de estructuras rivales, posicionándose como un actor clave en la expansión de esta organización en el Caribe colombiano.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades judiciales, alias “Blanco” sería el responsable de incrementar de manera sistemática los cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y contratistas en los municipios de Carmen de Bolívar, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto y en la ciudad de Cartagena; donde además libraba una batalla criminal contra otros Grupos Delincuenciales Organizados, al parecer, sería el coordinador de estructuras sicariales dedicadas a la ejecución de homicidios selectivos en la subregión de los Montes de María, especialmente en contra de integrantes de grupos rivales y personas que presuntamente se negaban a acatar sus directrices ilegales.

Según las investigaciones este sujeto habría ejecutado varios actos de presión, intimidación y amenazas en contra de la población civil.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso judicial correspondiente.

La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones militares que permitan debilitar las capacidades de las organizaciones criminales que delinquen en esta zona del país, contribuyendo a la seguridad, tranquilidad y bienestar de las comunidades.