ANI revisa prórroga del contrato de concesión portuaria en Cartagena

Con la participación de la comunidad que residen en los barrios Albornoz, Altos de Albornoz y Villa Barraza, en la ciudad de Cartagena de Indias, y representantes de entidades regionales y nacionales, se adelantó la Audiencia pública de divulgación de los términos y condiciones de modificación del contrato de concesión No. 001 de 2006 suscrito entre la Sociedad Portuaria Transportes Marítima San Andrés y Providencia S.A. y el Gobierno Nacional.

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La solicitud de prórroga busca fortalecer la infraestructura existente y mejorar la eficiencia operativa, garantizando la continuidad del suministro de bienes esenciales como alimentos, materiales de construcción, maquinaria y gas transportado en isotanques, fundamental para el abastecimiento energético de los hogares y comercios del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“En cumplimiento de los lineamientos del presidente Gustavo Petro, orientados a verificar los avances y niveles de cumplimiento de las concesiones portuarias, hemos sido rigurosos en la aplicación de metodologías, procedimientos y normativas. Desde la ANI reafirmamos nuestro compromiso con un diálogo social transparente, encaminado a construir soluciones que transformen los territorios y promuevan el control ciudadano en los proyectos de infraestructura concesionada que venimos adelantando”, aseguró Milena Jiménez, vicepresidenta de Gestión Contractual.

El proyecto de modificación compromete al concesionario a realizar inversiones adicionales destinadas a la mejora y adecuación de la infraestructura del terminal, principalmente en la zona pública del puerto. Estas acciones incluyen la ampliación de muelles, la ejecución de obras complementarias, la actualización tecnológica y el fortalecimiento de la seguridad, por un valor estimado de USD 750.000. Asimismo, en caso de aprobarse la solicitud de prórroga, el concesionario deberá pagar la contraprestación que resulte del estudio de la modificación contractual.

La solicitud se presenta conforme a lo dispuesto en el Estatuto Portuario —Ley 1a de 1991— y las normas que la reglamentan, adicionan o modifiquen. Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la trazabilidad en el manejo de los recursos públicos, este proceso continuará con la evaluación integral de la solicitud, su presentación ante el Comité de Contratación de la entidad y, posteriormente, ante el Consejo Directivo de la ANI, instancia que adoptará la decisión final sobre la aprobación o negación de la modificación y prórroga solicitadas.

Los puertos concesionados que gestiona la ANI, además de conectar al país con el mundo, se han convertido en motores de desarrollo para las regiones — especialmente para Cartagena—, que gracias a la gestión y supervisión constante reciben cada año recursos para fortalecer y potenciar los sistemas e infraestructuras de transporte, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.