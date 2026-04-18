Agro Bolívar 2026 se toma Magangué: el campo impulsa el empleo, la innovación y el desarrollo

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, extendió una invitación a todos los colombianos para que hagan parte de Agro Bolívar 2026, una feria que no solo exalta el potencial del campo, sino que fortalece la economía regional y la generación de empleo en el departamento.

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Del 30 de abril al 3 de mayo, Bolívar será escenario de uno de los eventos agroindustriales más importantes del país, que en esta ocasión tendrá como sede el municipio de Magangué, consolidándose como epicentro del desarrollo rural y productivo.

“Agro Bolívar 2026 es una vitrina del talento, la productividad y la riqueza de nuestro campo. Queremos que todo el país venga a Magangué, que conozca de cerca el trabajo de nuestros campesinos y productores, y que juntos sigamos construyendo una economía más fuerte desde las regiones”, afirmó el mandatario.

El gobernador destacó que este tipo de iniciativas no solo dinamizan sectores estratégicos como el agro, el comercio y el turismo, sino que también generan oportunidades laborales para miles de familias bolivarenses.

“Estos eventos fortalecen el empleo y reactivan la economía local. Hoy Bolívar registra el segundo menor índice de desempleo de la Costa Caribe, y eso es resultado de apuestas firmes por el campo, la productividad y la generación de oportunidades reales para nuestra gente”, subrayó Arana Padauí.

Asimismo, anunció que la próxima edición de Agro Bolívar se realizará en el municipio de Arjona, proyectándose como la edición del norte de Bolívar, con el propósito de llevar el desarrollo y las oportunidades a todas las subregiones del departamento.

“Nuestra visión es que Agro Bolívar recorra el territorio. Después de Magangué, nos vamos para Arjona, llevando esta gran vitrina al norte del departamento, porque el desarrollo debe sentirse en cada rincón de Bolívar”, agregó.

La feria reunirá a productores, empresarios, emprendedores y visitantes de todo el territorio nacional en un espacio que busca fortalecer el desarrollo rural, impulsar la economía regional y visibilizar el enorme potencial del campo colombiano.

Durante cuatro días, los asistentes podrán disfrutar de una completa agenda que incluye feria equina y bovina, subasta ganadera, mercado campesino, exhibición de maquinaria agrícola, rueda de negocios, zona comercial y una destacada feria de emprendimiento. Además, el evento contará con actividades académicas y espacios de intercambio de conocimiento, fundamentales para la modernización del sector agropecuario.

Agro Bolívar 2026 también contará con una agenda cultural y musical que reunirá a reconocidos artistas, convirtiéndose en un espacio para el encuentro familiar y la celebración de las tradiciones del Caribe.

El gobernador anunció que la feria contará con presentaciones de reconocidos exponentes del vallenato como Farid Ortiz y Poncho Zuleta, quienes harán parte de la programación cultural preparada para los asistentes.

La Gobernación de Bolívar reiteró su invitación a propios y visitantes para asistir a esta gran feria, que promete posicionarse como una de las más importantes de Colombia en el sector agroindustrial, al tiempo que impulsa el empleo, la productividad y el desarrollo regional.