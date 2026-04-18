Afinia realizará obras civiles para optimizar el suministro eléctrico en el Centro y Bocagrande

Afinia, filial del Grupo EPM, en su compromiso por optimizar el servicio eléctrico en la zona turística de Cartagena, iniciará el próximo 20 de abril del presente año, la continuación de las obras civiles para la instalación de nuevos circuitos destinados a descongestionar la carga de los circuitos que actualmente alimentan la zona turística de la ciudad, obras que forman parte de su compromiso continuo por mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico en Cartagena.

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Este proyecto se lleva a cabo tras la finalización de la Nueva Subestación La Marina 110kV (66 kV) y Líneas de Transmisión Asociadas, infraestructura recientemente construida y puesta en operación por Cemar Caribe, que permitirá optimizar la distribución de energía en las zonas turística e histórica de Cartagena.

Zona de intervención

Para la salida de los circuitos se requiere la puesta en marcha de obras civiles que se ejecutarán en el barrio Bocagrande, específicamente en la calle 9 entre Cra 2 y Cra1.

En este sector se utilizará el método constructivo a Zanja abierta la cual contempla la demolición de un carril completo y restablecerlo al estado original o mejor de acuerdo con las características técnicas establecidas.

Las intervenciones se realizarán de manera escalonada, utilizando una metodología de excavación de zanja a cielo abierto. Para los cruces en las carreras, se realizará por tramos y se colocaran lamina de acero para que el flujo vehicular se afecte en lo mínimo.

Impacto en la comunidad

Afinia informa que durante la ejecución de las obras podrían presentarse algunas molestias temporales, como: Vibración, ruido moderado, polvo, tráfico pesado en las vías aledañas, situaciones que están contempladas dentro del Plan de Manejo Ambiental.

La compañía viene planeando el plan y ha tomado todas las medidas necesarias para mitigar estos impactos y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Tiempos de ejecución

La ejecución del proyecto se estima en 30 días, dependiendo de la disponibilidad de frentes de trabajo y de las necesidades de movilidad y seguridad vial del área de influencia directa e indirecta de cada frente de obra.

Con este proyecto, Afinia reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la infraestructura energética de Cartagena, impulsando el desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.