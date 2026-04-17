Violencia contra agentes de tránsito enciende las alarmas en el Huila

Neiva

La violencia contra servidores públicos se ha convertido en el pan de cada día en varios municipios del departamento, especialmente contra los agentes de tránsito. Estos hechos generan zozobra y preocupación entre funcionarios y transeúntes, quienes presencian este tipo de conductas que afectan la convivencia y el ambiente vial. La intolerancia se ha vuelto un factor recurrente en medio de operativos de control.

Uno de los casos más recientes se registró en el municipio de Pitalito, donde dos hombres agredieron a dos funcionarios públicos mientras cumplían con su labor. Según se evidenció, el incidente se originó por un vehículo mal parqueado en una zona destinada al transporte público, lo que desencadenó la reacción violenta contra los agentes de tránsito.

El alcalde de Pitalito, Yider Luna, rechazó de manera contundente estos hechos y aseguró que ya se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía. “este tipo de agresiones constituyen un delito y que no se permitirá que se vulneren los derechos de los funcionarios que trabajan por el orden y la movilidad del municipio”.

En lo corrido del año, las autoridades reportan más de 10 casos en los que funcionarios han resultado lesionados, algunos con afectaciones físicas. Entretanto, las autoridades judiciales buscan a los responsables de la agresión en Pitalito para que respondan por estos hechos.