“Si fuera presidente, asumiría la mitad del costo de la energía en el Caribe”: Gobernador de Bolívar

“Si yo fuera presidente de Colombia, asumiría desde el Estado la mitad del costo de la tarifa de energía en el Caribe colombiano”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, al advertir sobre la grave crisis que enfrentan los usuarios por las altas tarifas del servicio en la región.

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El pronunciamiento lo hizo durante el encuentro Regiones Proponen (Región Caribe), realizado por la Federación Nacional de Departamentos en Cartagena.

El mandatario expresó su profunda preocupación por el impacto de las altas tarifas de energía, señalando que esta problemática se ha convertido en una de las principales cargas económicas para los hogares y el sector productivo.

Destacó que actualmente un trabajador puede destinar hasta el 25% de sus ingresos al pago del servicio de energía, mientras que pequeños comerciantes enfrentan facturas que alcanzan cifras cercanas a los 700 mil pesos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de sus negocios.

Arana Padauí explicó que el alto costo de la energía no obedece únicamente a la operación de las empresas comercializadoras, sino a factores estructurales como el cobro de pérdidas no técnicas, los costos de inversión trasladados a los usuarios y la deuda histórica del sistema eléctrico.

“El próximo presidente o presidenta de Colombia debe solucionar de una vez por todas el problema de energía del Caribe. La costa ha pagado Metro de Medellín, de Bogotá, alivios al sistema financiero, al gremio de cafeteros etc, pero hoy que necesitamos resolver lo nuestro poca gente aparece. En muchos municipios de la costa se va la luz todas las noches, se queman los electrodomésticos y como si fuera poco por lo caro que llega el recibo se queda con el ahorro y hasta a veces la comida de nuestra gente”, agregó el mandatario.

Afirmó que esta medida no debe entenderse como un subsidio, sino como un acto de justicia para los ciudadanos que cumplen con el pago oportuno del servicio.

Asimismo, reiteró que el problema trasciende el cambio de operadores, pues cualquier empresa enfrentará las mismas dificultades si no se realizan ajustes de fondo en el modelo tarifario y regulatorio.

El gobernador hizo un llamado al Gobierno nacional, al Congreso de la República y a los distintos actores del sector energético para construir una solución estructural que garantice tarifas justas y sostenibles para los habitantes de la región Caribe.

Finalmente, insistió en que esta situación debe ser atendida con carácter prioritario, teniendo en cuenta su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo económico de la región.

“El ahorro de los caribeños hoy se está quedando en el recibo de la energía. Esta es una realidad que no da espera y que exige soluciones de fondo”, puntualizó el gobernador Arana.