Retiran seis meses el permiso de conducir en Reino Unido al futbolista colombiano Ian Poveda

Un tribunal británico retiró este viernes por seis meses el permiso de conducir al futbolista colombiano Ian Poveda, ahora en el Internacional de Bogotá, por una infracción por exceso de velocidad en 2025, cuando jugaba en el Sunderland inglés.

Ian Poveda, de 26 años, fue dado el alto por la policía el 23 de febrero de 2025, en South Tyneside (norte de Inglaterra), por una presunta infracción de exceso de velocidad en una zona limitada a 70 millas (unos 112 km) por hora.

El extremo, nacido en Londres, que antes de jugar en Colombia, desde este año, estuvo en su carrera profesional en las filas del Leeds, Blackburn Rovers, Sheffield Wednesday, Blackpool y Sunderland, no asistió a la vista en el Tribunal de North Tyneside.

“Está claro que circulaba muy por encima del límite de velocidad”, por lo que fue dado el alto por la policía, afirmó ante el tribunal Brian Payne, en representación de la acusación.

Janice Hall, abogada de Poveda, dijo que el exceso de velocidad de su cliente fue “durante un período muy breve”.

Según el tribunal, Poveda tenía nueve puntos de penalización en su licencia en ese momento debido a tres infracciones previas por exceso de velocidad.

Debido a la infracción por exceso de velocidad de febrero de 2025, Poveda sumó seis nuevos puntos, lo que desembocó en la prohibición de conducir durante seis meses.

Tras jugar en las selecciones juveniles inglesas, el futbolista expresó su deseo de ser convocado con la selección cafetera, con la que participó en dos amistosos en 2023 y 2024.