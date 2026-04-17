Policía de Bolívar incauta tres armas en vías de Bolívar

En el marco de operativos de registro y control adelantados en ejes viales estratégicos del departamento de Bolívar, unidades de la seccional de Tránsito y Transporte lograron la incautación de tres armas de fuego: dos pistolas y un revólver, en acciones simultáneas desarrolladas en las rutas que comunican a San Onofre con Cartagena y en la vía Cicuco – Talaigua Nuevo.

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De acuerdo con las autoridades, las armas fueron incautadas por violación al Decreto 2535, específicamente en su artículo 85, literales C y F, relacionados con el porte ilegal de armas de fuego. El material incautado fue dejado a disposición de la autoridad competente para los respectivos procesos judiciales.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos resultados en la lucha contra la criminalidad:

“Estos operativos permiten prevenir hechos que atentan contra la vida y la seguridad ciudadana. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para contrarrestar el porte ilegal de armas en el departamento”, señaló el oficial.

La Policía Nacional reiteró que estos resultados son producto de los controles constantes que se vienen desarrollando en las principales vías del departamento, donde uniformados intensifican acciones de verificación, registro a personas y vehículos, así como labores de inteligencia que permiten anticiparse a posibles hechos delictivos.

Las autoridades invitaron a la comunidad a continuar denunciando cualquier situación sospechosa que ponga en riesgo la seguridad, reafirmando su compromiso con la convivencia y la tranquilidad de los bolivarenses.