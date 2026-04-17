Obras en colegio INEM: Juez niega tutela que buscaba frenar proyecto de mejoramiento

La continuidad de las obras de adecuación y mejoramiento en la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices (INEM) ha quedado garantizada tras un reciente fallo judicial. El Juzgado Décimo Segundo Penal Municipal de Cartagena declaró la improcedencia de una acción de tutela que pretendía suspender el proceso de interventoría integral para la adecuación y mejoramiento de este emblemático plantel educativo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Milton José Pereira, Alcalde Mayor (e), y Jefe Jurídico del Distrito, declaró que el compromiso con la comunidad del INEM es inquebrantable, y que las obras de mejoramiento en el INEM seguirán su curso para entregar un colegio digno a Cartagena. “Recibimos con respeto la decisión del juez, la cual ratifica que la administración actuó bajo los principios de selección objetiva y transparencia. No permitiremos que errores de procedimiento de terceros o recursos sin sustento legal frenen la mejora de los espacios donde se forman nuestros jóvenes. Las obras deben seguir su curso para entregar un colegio digno a Cartagena.”

Las obras de mejoramiento en el INEM

El proyecto de obras de mejoramiento del INEM se inició el pasado 17 de diciembre de 2025. Con una inversión de $35.863 millones, la Alcaldía de Cartagena dio a inicio a las obras de rehabilitación de las tres sedes de la Institución Educativa, que contempla la reparación de cubiertas y estructuras de soporte, la modernización de las redes eléctricas, trabajos de pintura, urbanismos interiores y la adecuación de escenarios deportivos para beneficio de más de 5 mil estudiantes.

A través de la Resolución No. 9493 de 2025, tras el proceso de selección Concurso de Méritos No. CMA-SED-003-2025, el Distrito adjudicó el contrato de interventoría al Consorcio Interinem Educativo para que un plazo de ejecución de ocho meses los estudiantes puedan continuar con sus procesos formativos sin interrupciones.

Ese Concurso de Méritos es, precisamente, el eje de la disputa legal que buscaba frenar las obras de mejoramiento en el INEM. El Consorcio Intersed Cartagena, proponente cuya oferta fue rechazada por la Secretaría de Educación Distrital, acudió a la tutela alegando una presunta violación al debido proceso. El accionante señaló que la Alcaldía de Cartagena procedió a adjudicar el contrato desconociendo presuntamente las reglas de subsanabilidad y el principio de selección objetiva, lo que, a su juicio, vulneró su derecho al debido proceso al no valorar correctamente la documentación que lo ubicaría en el primer lugar de elegibilidad.

Sin embargo, el fallo judicial reveló deficiencias críticas tanto en la propuesta técnica como en la defensa del consorcio. Primero, se evidenció un incumplimiento de requisitos técnicos: El consorcio no acreditó adecuadamente su experiencia con el Contrato 989 de 2012, ya que el acta de liquidación aportada no detallaba las actividades ejecutadas, requisito exigido en los pliegos de condiciones.

Asimismo, el juez determinó que el accionante no aportó documentos que acreditaran su representación legal sobre las empresas que integran el consorcio (ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A. y PROEZA Ingeniería S.A.S.).Debido a que el consorcio no demostró su capacidad jurídica para actuar, el juzgado declaró la improcedencia de la medida sin entrar a estudiar el fondo de la reclamación técnica.

Con esta decisión, se mantiene en firme la Resolución No. 9493 de 2025, mediante la cual el Distrito adjudicó el contrato de interventoría al Consorcio Interinem Educativo. Esto permite que el proyecto de infraestructura, vital para la comunidad estudiantil de Cartagena, avance sin los retrasos que hubiese provocado una medida cautelar de suspensión.