Dos abusadores sexuales condenados en Bolívar: ambos casos ocurrieron en Arjona

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que, en investigaciones independientes entre sí, dos personas fueran condenadas por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los hechos se registraron en el municipio de Arjona (Bolívar).

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En el primer proceso, un juez de conocimiento sentenció a 19 años y 5 meses de prisión a un hombre de 36 años que accedió carnalmente a la hija de su compañera sentimental. Los abusos ocurrieron en el barrio Turbaquito, en 2020, cuando la víctima tenía 7 años, y se prolongaron hasta el 2021.

La Fiscalía demostró que el padrastro aprovechó los momentos a solas con la niña para someterla a vejámenes sexuales. Su captura se materializó por orden judicial el 30 de octubre de 2024. Esta condena se encuentra apelada por la defensa del investigado. Otro hecho ocurrió en el barrio Las Parcelas.

El Tribunal Superior de Cartagena, en segunda instancia, confirmó la condena de 15 años de prisión contra un hombre que, durante 6 años, abusó de una sobrina de su pareja sentimental.

Las pruebas aportadas por la Fiscalía demostraron los ultrajes a los que fue sometida la víctima iniciaron desde que tenía 7 años, los cuales continuaron hasta el 2023 cuando cumplió los 13 años. La denuncia de los familiares permitió la detención del agresor, el 16 de noviembre del mismo año.

En ambos procesos, los condenados tienen penas accesorias e inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de las penas impuestas.