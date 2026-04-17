Distrito Capital pone en funcionamiento CAI de la Calle 13 y entrega 144 motocicletas a la Policía

Bogotá D.C

Con el propósito de fortalecer la seguridad en el borde occidental de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad, César Restrepo y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el General Giovanni Cristancho, pusieron en operación del Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en la Calle 13.

“Este CAI es muy importante, no es un tema simbólico. Va a ayudar a que precisamente el otro CAI Macarena tenga el refuerzo de este. Son 10 barrios cubiertos y el trabajo de la policía se coordinará con el que tenemos que hacer con la Región Metropolitana , porque el delito no tiene frontera”, manifestó Galán.

Este CAI, ubicado en la localidad de Fontibón, estará integrado por 17 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá que cumplirán tres turnos de vigilancia y control durante las 24 horas los siete días de la semana.

Además, la administración entregó 144 motocicletas para fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación en la prevención de delitos de impacto como extorsión, homicidio y hurto manejados por los grupos Gaula, Sijin y Sipol.

Un vehículo tipo panel también fue para la estación de policía de la localidad de Teusaquillo que será utilizada para atender zonas de especial atención, y de esta manera, apoyar las labores de patrullaje y brindar una respuesta oportuna a los ciudadanos.

“Con estas motocicletas que hoy estamos entregando, superamos las 800 entregadas en nuestra administración a la Policía Metropolitana de Bogotá, en un esfuerzo por recuperar esas capacidades que la Policía había perdido de cierta forma por el retraso que hubo en Bogotá de renovar un parque automotor y garantizar que los vehículos funcionen y estén en óptimas condiciones”, sostuvo el mandatario.

Centro de Atención Inmediata (CAI) sin entregar

El general Cristancho reveló que cuando llegó a su cargo habían cinco CAI sin entregar, lo que influye en la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Encontramos cinco CAI que llevaban construidos más de 15-12 años que no se habían puesto en funcionamiento por diferentes circunstancias”.

En enero se entregó el CAI de la Calle 80 y ahora en abril el CAI Calle 13, pero se espera que en los próximos 2 meses se entreguen un CAI de la Autopista Norte y otros dos en Bosa.

Fortalecimiento del C4

El C4 la conexión a 14.000 cámaras públicas y privadas que ayudan a tener mayor capacidad de vigilancia en Bogotá. “El C4 también logró incorporar herramientas de analítica de video que son muy importantes y eficaces en la lucha contra el delito”, indicó Galán.

Esa herramienta analiza en cuestión de minutos miles de horas de video de las cámaras de seguridad en los que se puede evidenciar la cantidad de vehículos que pasan, los detalles de los vehículos, las ciudadanos que pasan por la zona y las acciones que hacen.

Las cámaras exteriores de los colegios públicos también se conectan al C4, y la idea es que todas las cámaras de la ciudad tengan esta conexión.

El Centro de Gestión del Tránsito tenía 330 cámaras, ahora no solo cambió de nombre a Centro Estratégico de Movilidad tiene 10 mil cámaras.

“Esto nos debe llevar a tener mayores capacidades para reaccionar en la vía, para enfrentar situaciones de accidentes de tránsito o de cualquier situación que se pueda antelar”, señaló Galán.