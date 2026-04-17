‘Chavín de Huántar’: una de las operaciones militares más grandes de Perú llega a Netflix

Luego de convocar a más de millón y medio de espectadores en salas y lograr ser la película peruana más taquillera del 2025, la producción inicia un recorrido internacional.

La próxima semana se integrará al catálogo de Netflix, donde estará disponible en 50 países de Latinoamérica, ampliando de manera significativa su alcance y visibilidad.

¿De qué trata?

‘Chavín de Huántar, el rescate del siglo’, recrea uno de los episodios más importantes de la historia de Perú: la exitosa operación militar ocurrida en 1997 que puso fin a la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, la cual duró 126 días, conocida como la Operación Chavín de Huántar.

Carlos Maguiña, gerente general de Producciones Colibrí, la productora de la cinta, se refirió en 6AM W al éxito que tuvo en su país, y es que además de durar 4 meses en cartelera, se convirtió en la película nacional más taquillera de los últimos años.

Según él, el recibimiento del público se debe a que la historia “fue contada por los mismos protagonistas y se ha humanizado al militar que entró a arriesgar su vida por nuestro país”.

Respecto al rol que se le da a Alberto Fujimori, el entonces presidente de Perú, afirmó que se trató de no “politizar” la historia y por eso no se tuvo en cuenta.

“Tuvimos una entrevista larga con él, pero sentimos que merecía una película completa para él, no dos minutos o tres minutos que le podíamos dedicar en esta cinta”, explicó.

Carlos fue muy enfático en aclarar que el largometraje rinde homenaje a la valentía de estos militares, por lo que el componente personal dentro de las historias de cada uno de ellos, es parte fundamental de la narrativa.