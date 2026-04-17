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17 abr 2026 Actualizado 13:49

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Cali

Cali: estos barrios tendrán trabajos de servicios este viernes 17

Conozca las afectaciones en el acueducto, energía y alcantarillado en los distintos sectores de la ciudad

Trabajadores preceden a desconectar el servicio de energía a Claro

Trabajadores preceden a desconectar el servicio de energía a Claro / EMCALI

Trabajadores preceden a desconectar el servicio de energía a Claro
Cali

Acueducto – Reparaciones

Intervenciones en:

  • Bellavista: Carrera 4 con calle 12 Oeste
  • Cristóbal Colón: Carrera 31A # 14C – 70
  • La Flora: Calle 70 # 3CN – 275
  • Obrero: Carrera 11B # 22A – 01

Energía – Modernización de red

Instalación de cable ecológico con suspensión del servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Zona urbana

  • Circuito Floresta: carrera 17F entre transversal 28A y transversal 31 – barrio Primitivo Crespo (Comuna 8)
  • Circuito Alto Menga: calle 42N entre Av. 3H y Av. 4N – barrio La Flora (Comuna 2)

Zona rural

  • Circuito Kilómetro 18: corregimiento El Saladito, sector San Antonio

Alcantarillado – Limpieza

Trabajos programados en:

  • Canal Oriental: a la altura de El Poblado y El Vergel
  • Limpieza de sumideros: Alirio Mora Beltrán y Los Naranjo

Centros de atención

Estarán habilitados desde las 7:30 a.m. para acompañar a la ciudadanía durante la jornada.

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