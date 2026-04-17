Cali: estos barrios tendrán trabajos de servicios este viernes 17
Conozca las afectaciones en el acueducto, energía y alcantarillado en los distintos sectores de la ciudad
Acueducto – Reparaciones
Intervenciones en:
- Bellavista: Carrera 4 con calle 12 Oeste
- Cristóbal Colón: Carrera 31A # 14C – 70
- La Flora: Calle 70 # 3CN – 275
- Obrero: Carrera 11B # 22A – 01
Energía – Modernización de red
Instalación de cable ecológico con suspensión del servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Zona urbana
- Circuito Floresta: carrera 17F entre transversal 28A y transversal 31 – barrio Primitivo Crespo (Comuna 8)
- Circuito Alto Menga: calle 42N entre Av. 3H y Av. 4N – barrio La Flora (Comuna 2)
Zona rural
- Circuito Kilómetro 18: corregimiento El Saladito, sector San Antonio
Alcantarillado – Limpieza
Trabajos programados en:
- Canal Oriental: a la altura de El Poblado y El Vergel
- Limpieza de sumideros: Alirio Mora Beltrán y Los Naranjo
Centros de atención
Estarán habilitados desde las 7:30 a.m. para acompañar a la ciudadanía durante la jornada.