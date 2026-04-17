Bogotá necesita más de 8.000 uniformados de la Policía: alcalde Galán. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Bogotá D.C

En la inauguración del CAI de la Calle 13, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que la capital, con más de 16 mil efectivos, necesita más uniformados y fortalecer la Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial.

“Bogotá necesitaría por lo menos 8.000 efectivos de la Policía más. Bogotá es la ciudad capital en Colombia con menor pie de fuerza por 100.000 habitantes”.

Resaltó el trabajo que hace la Policía Metropolitana a pesar de que el pie de fuerza es insuficiente. Asimismo indicó que el ritmo de uniformados que entran a la institución debería ser mayor a los que salen.

En enero de 2026 llegaron a Bogotá 1.004 policías más en un trabajo que Galán reconoció se hace con la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa.

“Esperamos que ese fortalecimiento se mantenga en los próximos años y que el próximo gobierno nacional mantenga ese esfuerzo y lo multiplique”, recalcó.

Colombia sigue en conflicto

El alcalde Galán se devolvió en el tiempo para entender un poco el panorama de seguridad del país. Recordó que cuando se firmó el Acuerdo de Paz esto implicaría un cierto grado de riesgo en cuanto a la seguridad ciudadana, por lo que las capacidades de la Fuerza Pública debían fortalecerse aún más.

Confesó que Colombia todavía está en un conflicto.

“Eso significaría un salto, no limitado, sino significativa en las capacidades operativas en seguridad ciudadana de la Policía Nacional. Eso no ha ocurrido todavía, va a un ritmo insuficiente”, indicó el mandatario.

En ese sentido, pidió al próximo gobierno nacional fortalecer las capacidades, el personal y los recursos de la Policía Nacional para combatir, tanto en Bogotá como en Colombia, la lucha contra el crimen.

Una estrategia nacional para combatir el crimen

El secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que “la producción de marihuana en el Cauca es la financiadora del ladrón de celulares en Bogotá”; razón por la cual se debe tener una estrategia nacional para combatir el crimen.

“Hoy en día la lucha sobre el crimen de Colombia está sobre los hombros de la Policía Nacional con su capacidad, y fuerza operativa, pero la aplicación de la ley es más que eso, no es el policía el que aplica la ley“, agregó.

El alcalde Galán reiteró el llamado a plantear una discusión nacional sobre la política criminal en el país, ya que la mayoría de casos de inseguridad son repetitivos.