Afinia suspenderá servicios en poblaciones de Bolívar del 20 al 26 de abril: conozca las razones

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de modernización de redes eléctricas para fortalecer la continuidad y calidad del servicio. Entre el 20 al 26 de abril se desarrollarán actividades de mantenimiento, reposición de infraestructura, normalización de equipos y mejoras en subestaciones de diversos municipios de Bolívar y sur de Magdalena.

Estas labores requerirán interrupciones programadas del servicio en los siguientes municipios, corregimientos y/o sectores:

LUNES, 20 DE ABRIL

Circuito El Carmen 3 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: calle 29 y calle 33 entre carrera 54 y carrera 56, barrio El Prado.

Circuito El Carmen 3 de 7:15 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: calle 26 con carrera 53, barrio Las Uvas.

Circuito Hatillo de Loba 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En Hatillo de Loba: zona urbana del municipio de Hatillo de Loba y zona rural del municipio de Hatillo de Loba: Juana Sánchez, Vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Centro de 2:10 p. m. a 6:00 p. m. En Magangué: calle 13 con carrera 8ª, barrio Isla de Cuba.

Circuito San Pablo de 7:50 a. m. a 5:00 p. m. En Magangué: calle 18 con carrera 10, barrio Pueblo Nuevo.

Circuito Manzanillo 4 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En Cartagena: calle 20 con carrera 16 Cielo Mar, sector La Boquilla.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de Talaigua Nuevo: Los Mangos, El Vesubio. Zona rural del municipio de Santa Ana: San Fernando. Zona rural del municipio de Mompox: Ancón, La Lobata, Las Boquillas, Guaimaral, San Nicolás, Candelaria, Caldera, Los Piñones.

Circuito Santa Ana (Magangué) de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de Mompox: Santa Teresita, La Rinconada, Loma de Simón.

Circuito Ternera 13 de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. En zona urbana del municipio de Turbana: La Esperanza, Manantial, Nuevo Bosque, Alto Bosque y San Antonio.

Circuito Zambrano 2 de 8:20 a. m. a 5:10 p. m. En zona urbana de Zambrano: El Amparo, La Esperanza.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio Córdoba. Zona rural del municipio Córdoba: San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

MARTES, 21 DE ABRIL

Circuito Bosque 5 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: sectores del Barrio Boston: Avenida Camino del Medio (Calle 31a) entre calle Eduardo Santos (carrera 44) y calle 11 de noviembre (carrera 45).

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. En zona urbana del municipio de Calamar y Cliente Coolechera Planta Calamar.

Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En Cartagena: Paseo Bolivar (carrera 17) entre calle 52 y calle 54, Torices.

Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: calle de la paz, los comuneros, carrera 18 sector Paseo Bolívar, calle 54 entre carrera 17a y carrera 19a sector Los Comuneros, carrera 18 entre calle 54 y calle 62, barrio Pedro Salazar.

Circuito Chambacú 1 de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Paseo Bolivar (carrera 17) entre calle 52 y calle 54 Torices.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. En El Peñón, El Banco (Magdalena): zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Magangué: corregimiento Pañalito, Sector calle 6 con carrera 5.

Circuito San Sebastián de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Las Margaritas - San Fernando: Corregimientos: Cuatro Bocas, Guasimal, Causado, Santa Rosa, El Palmar, El Porvenir, Los Mangos, Corocitos, Mamoncitos, El Barrancos, Guataquita, y sectores aledaños a la vía de estos corregimientos.

Circuito Villa Estrella 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: transversal 65 entre carrera 89 y carrera 90ª, barrio El Pozón.

Circuito San Juan Nepomuceno 2 de 7:40 a. m. a 5:40 p. m. En zona urbana de San Juan Nepomuceno: 16 de Mayo, El Progreso, Victorino, Las Delicias, Bellavista, Diogenes Arrieta, Silencio, Los Nogales, Barranquillita, Barrio Arriba, San Pedro, La Mochila, La Paz, Urbanización El Valle, Media Tapa, El Cerrito, Isla Verde, Buenos Aires, Palmira, Armero, La Floresta, Nueva Floresta, Pueblo Nuevo, Chile, 20 de Marzo, La Frontera, Guarumal, 9 De Marzo, San Tropel, Centro, La Bodega, Barrio Hurpango, San Isidro, San José, El Bolsillo, Barrio Armero, Palmira, Villa Carmen, El Roble, Ciudadela, Barrio Armero, Urbanización Altamira, calle 19 con carrera 25 Sector Urbanización Costa de Oro.

MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL

Circuito Candelaria 1 de 9:30 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: barrio: Villa Hermosa y la carrera 96a entre las calles 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo Bello III.

Circuito Chambacú 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: Avenida Cucuta (carrera 18) entre calle 52 y calle 53, barrio Torices

Circuito El Carmen 1 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. En zona urbana del municipio de El Carmen: Gambotico, Buenos Aires, 18 de mayo, La Victoria, Villa María, Primero de Mayo, Urbanización La Victoria, Nariño, Vista Hermosa; zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar: Altamira, Pinillos, Los Pirineos, Mala Noche, Vía San Jacinto - El Carmen de Bolívar y sectores aledaños a esta vía, San Rafael, La Esperanza, Finca La India, Avícola La Palmera, El 25.

Circuito El Carmen 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana del municipio de El Carmen: calle 28a entre la carrera 33 y la carrera 34, sector El Silencio, Urbanización Villa Anita, Urbanización La Primavera, Arroyo Arena. Zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar: San Isidro, Caracolí Grande, El Raizal, Santa Lucia, Bajo Grande, El Hobo, Santo Domingo de Meza, Mamon de María, El Guamito, Dura Poco, Lazarza, Ojo De Agua, El Alférez, Poza Oscura, Loma Centra, El Socorro, Arroyo María, La Ceiba, La Junta, Brisas Del Norte, La Colonia, Pueblo Nuevo, Los Laureles, El Vergel, Urbanización Minuto de Dios, Los Ángeles, 8 De junio, Jorge Eliecer Gaitán, Bucarica, Los Mangos. Zona rural del Municipio de San Jacinto: Arenas, Los Charquitos.

Circuito El Carmen 3 de 7:20 a. m. a 6:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: calle 27 con carrera 31, barrio La Concordia.

Circuito Gambote 4 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En Mahates: Sector Del Corregimiento de Gamero: calle 7 con carrera 8.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En zona rural del municipio de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, Vía Hatillo - La Victoria Y Sectores Aledaños A Esta Vía, Caño Mono. Zona Rural Del Municipio De Barranco De Loba: Minas De Santa Cruz, Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, Escubillal, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Circuito San Pablo de 2:20 p. m. a 6:00 p. m. En Magangué: calle 18 con carrera 9, barrio La Candelaria.

Circuito Santa Isabel (Magangué) de 8:40 a. m. a 10:00 a. m. En Buenavista (Sucre): Vereda Las Chicas Calle Principal.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.: zona urbana y rural de Santa Ana (Magdalena): Tapia, Batalla, Jaraba.

Circuito Talaigua Nuevo 1 de 3:30 p. m. a 4:00 p. m. En: zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo.

Circuito Talaigua Nuevo 2 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Cicuco. Zona rural del municipio de Cicuco: Punta de Cartagena. Zona Rural del Municipio de Talaigua Nuevo: Caño Hondo, Vía Cicuco - Talaigua Nuevo Y Sectores Aledaños A Esta Vía. Sectores: Vía Talaigua Nuevo - Talaigua Viejo, Vía Talaigua Viejo - Santa Barbara De Pinto y sectores aledaños. Casco urbano y rural: Talaigua Viejo, Patico, Ladera de San Martin, Barro Blanco, El Provenir y sectores aledaños. Zona urbana y rural de Santa Barabara de Pinto (Magdalena): San Pedro.

Circuito Zambrano 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio Córdoba (Bolívar). Zona rural del municipio Córdoba (Bolívar): San Andrés, Santa Lucia, Tacamochito, Tacamocho.

JUEVES, 23 DE ABRIL Circuito Marialabaja 1 de 8:40 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana del municipio de María La Baja.

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. En zona urbana del municipio de Calamar y Cliente Coolechera, Planta Calamar.

Circuito Sur de Bolívar de 3:00 p. m. a 6:00 p. m. En El Peñón, El Banco (Magdalena): zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito Gambote 1 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana de Arjona: calle 20 con carrera 9, Barrio Nuevo; calle 4 con carrera 52, Barrio El Limonar, Urbanización Villa del Rosario. Zona rural de Arjona: San Rafael de La Cruz, Rocha, Mapurito, Campo de Beisbol Arjona. Fincas: Santa Cruz,

Remanso Caribe II, El Diamante, La Concepcion, Ararat, Perro Hambriento, Valle Lindo, La Ceibita, Cambalache, Codoble, Verdolaga, Aguas Vivas, Los Ciruelos, Palentina, El Diamante, El Juncal, Las Brujas, Arroyo Caimanes, Casa Blanca, Campestre, Casa Loma, La Marina, El Oasis, Cigarral, La Puya, Caimital, Carreto, Secal, El Encanto, Loreto y sectores aledaños a la variante Mamonal- Gambote, sectores aledaños a vía a Turbaco - Arjona.

Circuito Magangué 4 de 7:20 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana de Magangué: Barrio San Mateo BCH y San Mateo ICT, carrera 37 y carrera 38 entre calle 16A y calle 17ª.

Circuito Monterrey de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. En zona rural y urbana del corregimiento de Monterrey: Humaderita, Fincas: Las Esperanza, Monterrey, Los Laureles, La Gloria, Las Tangas, Normandia, Cuadros, Palmas Africanas, Casa Roja, Callaveravista, Las Palmas.

Circuito Villa Estrella 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: transversal 70a entre carrera 84 y carrera 85ª, barrio El Pozón.

Circuito Candelaria 2 de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Barrios de Cartagena: Albornoz, 20 de Julio, Campestre, Nuevo Campestre, Urbanización Emanuel, Vista Hermosa, Villa Rosa, Villa Barraza, Bellavista, Sector Antonio de Sucre, Sector Colinas de Betania.

VIERNES, 24 DE ABRIL Circuito Bosque 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: diagonal 29c entre transversal 57 y transversal 55, barrio Ceballos.

Circuito El Carmen 2 de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En zona urbana del Carmen de Bolívar: Barrio Rabo Largo, Barrio Monte Carmelo, Barrio El Centro, Barrio 12 Noviembre, Barrio El Porvenir, Barrio Juan Francisco Hollman, Barrio Las Delicias, Barrio Bureche. Veredas Del Carmen: Loma del Viento, El Cerro.

Circuito El Carmen 2 de 12:00 p. m. a 5:10 p. m. En El Carmen de Bolívar: carrera 60 con calle 18, barrio Las Delicias.

Circuito Hatillo de Loba 1 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En zona urbana y rural del municipio de Hatillo de Loba: Juana Sánchez, Vía Juana Sánchez - Hatillo de Loba y sectores aledaños a esta vía.

Circuito Pinillos de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona rural del municipio de Pinillos: Mantequera, Vida Tranquila.

Circuito Pinillos de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. En zona rural de Pinillos: Los Limones, Las Flores, Palomino, La Victoria, Palenquito, El Pozón. Zona rural de San Fernando: Pueblo Nuevo.

Circuito Santa Rosa del Sur 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana de Santa Rosa: calle 14 desde la carrera 4 hasta la carrera 8; Urbanización Villa Esperanza. Zona rural de Santa Rosa del Sur: San Benito, Los Camelos, Los Pinos, La Pradera, Villa Flor, Fátima, Santa Teresa, Los Canelos.

Circuito Villa Estrella 1 de 7:00 a. m. a 7:30 a. m. y de 4:30 p. m. a 5:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: barrio Olaya Herrera Sectores: Nuevo Paraiso, Las Americas, La Magdalena, entre carrera 81 y carrera 83 desde la calle 32b (Avenida Pedro Romero) hasta calle 49; entre carrera 80 y carrera 80a desde la calle 34 hasta calle 44 sector barrio Fredonia; calle 48 entre carrera 78a y carrera 87.

Circuito Villa Estrella 1 de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: carrera 84 entre calle 36 y calle 43ª, barrio Nuevo Paraiso.

SÁBADO, 25 DE ABRIL Circuito Bayunca 2 de 8:30 a. m. a 9:00 a. m. En zona rural de Cartagena: Palmarito. Finca: Palmarito, Rancho Grande, Villa Cristal, Loma Arena, La Aguadita, Pozo Arenal, La Europa - vía El Mar.

Circuito Bayunca 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona rural de Cartagena: Arroyo Grande y sectores aledaños a este.

Circuito Bayunca 2 de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En zona rural de Cartagena: Palmarito. Finca: Palmarito, Rancho Grande, Villa Cristal, Loma Arena, La Aguadita, Pozo Arenal, La Europa - vía El Mar.

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Calamar y Cliente Coolechera, Planta Calamar.

Circuito Candelaria 1 de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. En Cartagena: Barrio, Villa Hermosa y la carrera 96a entre las calles 1 calle 3 y carrera 92b entre las calles 3 hasta la calle 1 sector Campo Bello III.

Circuito Chambacú 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona rural de Cartagena: calle 45 entre carrera 13 y carrera 14, barrio Torices.

Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. En El Peñón, El Banco (Magdalena): zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito y sectores aledaños.

Circuito El Carmen 3 de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. En El Carmen de Bolívar: carrera 585 con calle 26, barrio Montecarmelo.

Circuito Mompox 5 de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. En zona rural del municipio de San Sebastián de Buena Vista: Toribia, Juan Álvarez, Los Galvis, Sabanas de Peralejo, María Antonia, La Pacha, Venero, El Coco.

Circuito San Estanislao 1 de 8:10 a. m. a 5:00 p. m. En San Estanislao: Zona rural de San Estanislao: Finca Villa Estella.

Circuito San Juan Nepomuceno 1 de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. En vía San Juan de Nepomuceno - La Haya, Casco urbano de La Haya y sectores aledaños a la vía.

Circuito Ternera 1 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En Cartagena: carrera 69b entre calle 10 y calle 5, barrio La Victoria.

DOMINGO, 26 DE ABRIL Circuito Sur de Bolívar de 5:00 a. m. a 8:00 a. m. En zona urbana y rural del municipio El Peñón. Zona rural del Banco: Vía El Banco - Cerrito, Vía Cerrito - El Peñón, Vía El Peñón - El Peñoncito, Vía El Peñoncito - Puerto Boca. Sectores: Cerrito, El Peñón, El Peñoncito Y Sectores Aledaños.

Circuito Hatillo de Loba 2 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. En zona rural del municipio de Hatillo de Loba: La Victoria, Gualí, Las Marías, Hacienda Las Flores, Vía Hatillo - La Victoria Y Sectores Aledaños A Esta Vía, Caño Mono. Zona Rural Del Municipio De Barranco De Loba: Minas De Santa Cruz,

Buenos Aires, Los Cerritos, Puerto Corozo, Rio Nuevo, Escubillal, Finca Tamayo, Las Casitas, Cañón Hernán, El Torito.

Circuito Manzanillo 4 de 8:00 a. m. a 8:30 a. m. En zona urbana de Cartagena: La Boquilla Sectores: Cancha de Softball, Calle de Las Flores, Cementerio, desde la carrera 4 y carrera 7 entre calle 38 y calle 82.

Circuito Manzanillo 4 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: La Boquilla Sectores: Cancha De Microfutbol, carrera 3 entre calle 81 y calle 98, calle 98 entre carrera 1a y carrera 7, carrera 6a Tienda La Playa, Bogotá Y Florida, Marlinda, Villa Gloria, Villa Valerie, Hacienda Los Morros.

Circuito Manzanillo 4 de 5:30 p. m. a 6:00 p. m. En zona urbana de Cartagena: La Boquilla Sectores: Cancha de Softball, Calle de Las Flores, Cementerio, desde La carrera 4 y carrera 7 entre calle 38 y calle 82.

Circuito San Estanislao 2 de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. En San Estanislao: Calle 32 Entre Carrera 38 Y Carrera 39 Sector Barrio El Carmen

Circuito Calamar 1, Calamar 3 de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. En zona urbana del municipio de Calamar y Cliente Coolechera, Planta Calamar.

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