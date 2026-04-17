Adulto mayor murió tras ser arrollado por una motocicleta en San Juan Nepomuceno

Una tragedia vial se registró en las últimas horas en el sector conocido como El Silencio, en jurisdicción del municipio de San Juan Nepomuceno, donde un adulto mayor, de 79 años, perdió la vida. El siniestro ocurrió cuando Lácides de León descendió del vehículo en el que se transportaba junto a su hijo para realizar una necesidad fisiológica a un costado de la vía.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades y testigos en la zona, el accidente se produjo en el momento en que el señor De León intentaba cruzar nuevamente la carretera para subir al vehículo y continuar su camino. En ese instante, una motocicleta que transitaba por el corredor vial lo impactó de manera violenta, dejándolo gravemente herido sobre el asfalto ante la mirada de sus acompañantes.

Tras el fuerte choque, el adulto mayor fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, falleció poco tiempo después del ingreso. Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones pertinentes para establecer las responsabilidades del motociclista involucrado en este lamentable hecho que enluta a la comunidad de San Juan Nepomuceno.