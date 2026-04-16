Petrobras Colombia confirma que primera molécula de gas de Sirius llegará a los hogares en el 2030

El presidente de Petrobras en Colombia, Alcindo Moritz, ratificó que la primera molécula de gas del proyecto Sirius estará disponible en 2030, tal como establece el cronograma original.

En declaraciones en el Congreso de Naturgas, Moritz detalló que la empresa avanza en la fase 3 del proyecto, enfocada en la construcción de la estrategia de contratación para proveedores de bienes y servicios. “Estamos preparando a las empresas de cara al proceso de licitación”, precisó.

El directivo enfatizó que el objetivo es alcanzar la decisión final de inversión en el cuarto trimestre de 2027, lo que permitirá iniciar las construcciones e instalaciones necesarias.

Paralelamente, se progresa de manera significativa en el licenciamiento ambiental, involucrando a 120 comunidades. “Estamos avanzando bien en las más de 1.500 reuniones requeridas, con la estructura adecuada para cumplir las fechas y metas establecidas”, afirmó Moritz.

Se estima que Sirius cuenta con un potencial de 6 terapiés cúbicos de gas, suficientes para atender la demanda interna del país durante un periodo de 10 años.

finalmente comentó que este hito refuerza el compromiso de Petrobras con el desarrollo energético sostenible en Colombia, en un contexto de creciente necesidad de recursos para la transición energética.