Justo Bolívar llegó a Tiquisio, fortaleciendo el acceso a la justicia en el sur del departamento

En esta oportunidad, la ruta llegó al municipio de Tiquisio, beneficiando a la comunidad con una amplia oferta de servicios en salud, justicia, orientación social y atención integral.

La jornada, desarrollada en la Casa de la Cultura Rafael Rodelo, contó con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la articulación de diferentes entidades aliadas, permitiendo brindar atención oportuna y directa a la población.

Durante la actividad, los asistentes accedieron a servicios de planificación familiar, citologías y tipificación de VPH; orientación jurídica en derecho de familia, civil y administrativo; acompañamiento en conflictos comunitarios; atención psicológica individual y grupal, así como intervenciones en crisis y acciones de prevención de la violencia intrafamiliar.

Asimismo, se socializaron programas clave como los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) de Colpensiones, dirigidos a personas que no realizan aportes al sistema pensional, y se brindó información sobre rutas de atención en casos de violencia basada en género, mediación escolar y mecanismos de resolución de conflictos.

En el marco de la jornada, también se desarrollaron espacios pedagógicos sobre derechos fundamentales, libertad religiosa, de cultos y de conciencia, así como acciones de alistamiento para dignatarios comunales y aspirantes de cara a las elecciones de Juntas de Acción Comunal (JAC) que se realizarán el próximo 26 de abril.

De igual forma, el programa Bolívar Sin Cadenas lideró actividades de sensibilización y prevención frente al delito de trata de personas, mientras que la Universidad Libre brindó asesorías jurídicas a los asistentes.

La comunidad destacó el impacto positivo de estas jornadas en el territorio. Álvaro Muñoz Ramírez, delegado de Asojuntas y representante de las víctimas del conflicto armado en el municipio, señaló: “Quiero agradecer a Justo Bolívar. Este es un proyecto que realmente responde a las necesidades de nuestro municipio, donde hay una alta población víctima del conflicto armado. La presencia institucional en el territorio marca una diferencia real para nuestras comunidades.”

Por su parte, el secretario del Interior de Bolívar, Javier Doria, resaltó la importancia de estos espacios para fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía: “Para nosotros, como institucionalidad, es fundamental seguir llegando a los territorios con una oferta integral de servicios. Estos espacios nos permiten escuchar a la comunidad, atender sus necesidades de manera directa y seguir construyendo confianza en las instituciones.”

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar ratifica su compromiso de trabajar de manera articulada para garantizar el acceso a servicios esenciales, promover la protección de derechos y mejorar la calidad de vida de las comunidades, especialmente en los territorios más apartados del departamento.