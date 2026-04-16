Instalación de redes de agua debe ser posterior al proceso de legalización: Acuacar

Aguas de Cartagena informa que el barrio La Sevillana se encuentra en un proceso de definición urbanística liderado por el Distrito de Cartagena.

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Mientras avanza este proceso, la comunidad se abastece de agua potable mediante piletas comunitarias, un esquema de carácter provisional, dado que el sector aún no cuenta con redes formales de acueducto. La implementación de esta infraestructura hace parte de las etapas posteriores a su proceso de legalización.

En el día de hoy, tras la situación presentada por habitantes del sector, el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya, sostuvo un espacio de diálogo con la comunidad, en compañía de delegados de la Secretaría del Interior, la Oficina de Gestión del Riesgo y Corvivienda, con el propósito de escuchar sus inquietudes y avanzar en alternativas de solución.

Durante el encuentro, se reiteró que la empresa ha venido apoyando a cerca de 750 familias mediante dos piletas comunitarias, a través de las cuales se suministra agua potable. No obstante, este mecanismo no corresponde a un servicio convencional, por lo que representa limitaciones en términos de presión y continuidad.

En ese sentido, el gerente se comprometió a implementar acciones orientadas a optimizar las condiciones actuales del servicio. Asimismo, en el transcurso de la próxima semana, la compañía entregará al Distrito la actualización de los diseños técnicos necesarios para avanzar en la contratación de las obras de acueducto, que permitirán brindar un servicio en condiciones adecuadas de calidad y continuidad.

Aguas de Cartagena ratificó su disposición de diálogo permanente y trabajo articulado con las autoridades y la comunidad, con el objetivo de avanzar en soluciones sostenibles que respondan a las necesidades del sector.

Finalmente, hizo un llamado al uso responsable del recurso y al fortalecimiento de prácticas que contribuyan a la sostenibilidad del servicio.