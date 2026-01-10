Nicaragua sigue pasos de Venezuela y libera presos políticos

El gobierno de Daniel Ortega anunció la liberación de “decenas” de detenidos luego de que Washington denunciara que hay más de 60 personas presas por motivos políticos. (Foto: MAYNOR VALENZUELA/AFP via Getty Images) / MAYNOR VALENZUELA

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de “decenas de personas” que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, presos políticos, una excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

“El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes”, informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado.

De acuerdo con la nota, “esta actividad es Símbolo de nuestro invariable Compromiso con el Encuentro, la Paz y el Derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa, y tranquila”.

Los liberados

El Gobierno nicaragüense no aportó detalles de los liberados, pero EFE pudo confirmar con sus familiares la liberación de al menos siete opositores: Jessica Palacios, Mauricio Alonso, Mario Rodríguez Serrano, Pedro López, María José Rojas, Óscar Velásquez y el pastor evangélico, Rudy Palacios.

Según varios familiares de presos políticos, el Gobierno les informó que éstos serían liberados este 10 de enero.

El medio local Divergentes confirmó la liberación de al menos 30 presos políticos, mientras que otros medios manejan un número de excarcelados menor.

Venezuela, caso precursor

Esta liberación de presos se produce un día después de que la embajada de Estados Unidos en Managua recordara que tras el “paso importante” dado por Venezuela para liberar a “un gran número de presos políticos”, en Nicaragua también hay “más de 60 personas” que siguen “injustamente detenidas o desaparecidas”, un mensaje que se producía tras la captura en una misión militar estadounidense de Nicolás Maduro, aliado del Gobierno nicaragüense.

“Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!”, informó la embajada en un mensaje en X.

La publicación era acompañada por la versión en español de una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social, en la que celebraba que Venezuela estuviera liberando “a un gran número de presos políticos como una señal de ‘búsqueda de la paz’”.

Antes del mensaje de la embajada estadounidense, el movimiento político opositor nicaragüense Unión Democrática Renovadora (Unamos) también recordaba que “en Nicaragua hay más de 60 personas presas por razones políticas”, demandando cuanto antes “su libertad”.

Este sábado, las autoridades estadounidenses insistían en sus presiones: “Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega ‘celebra’ 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años”.

“Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”, publicó en X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.