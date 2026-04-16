Bolívar logra el segundo desempleo más bajo de la Costa: turismo, el gran impulsor

Bajo el liderazgo del gobernador Yamil Arana, la estrategia para posicionar a Bolívar como un destino global comienza a traducirse en más oportunidades laborales y crecimiento sostenible.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las cifras del mercado laboral 2025, Bolívar alcanzó una tasa de desempleo del 9,5%, ubicándose como el segundo departamento del Caribe con menor desempleo. Este resultado representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente a 2024, lo que se traduce en 16.900 nuevos empleos generados en el último año, para un total aproximado de 906.000 personas ocupadas en el departamento.

El turismo ha sido clave en este avance. Los sectores con mayor generación de empleo están directamente relacionados con esta apuesta estratégica. En primer lugar, el sector de alojamiento y servicios de comida registró la creación de 10.000 nuevos empleos. En segundo lugar, las actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otros servicios aportaron 8.000 nuevos puestos de trabajo.

Estos resultados están estrechamente ligados a la gestión liderada por el gobernador Yamil Arana, enfocada en fortalecer el turismo como eje de desarrollo económico. Entre las principales iniciativas se destacan la consolidación de rutas de cruceros de lujo por el río Magdalena, que posicionan al departamento en el mapa internacional; las inversiones estratégicas en municipios con vocación turística; y la implementación de la iniciativa Marca Bolívar, orientada a proyectar la identidad del territorio en escenarios globales.

“Estamos demostrando que cuando se apuesta por el turismo de manera estructurada, los resultados llegan en forma de empleo, inversión y bienestar para nuestra gente”, ha reiterado el mandatario departamental.

Si bien algunos sectores como la agricultura, la industria y las actividades profesionales registraron una reducción de aproximadamente 3.000 empleos cada uno, el dinamismo del turismo ha permitido compensar estas variaciones y sostener una tendencia positiva en el mercado laboral.

El gobierno departamental reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas que fortalezcan la competitividad, promuevan la inversión y consoliden a Bolívar como un destino turístico de talla mundial, generando así más oportunidades para todos los bolivarenses.