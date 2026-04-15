‘Rent a Feeling’, la comedia teatral sobre el afecto en tiempos de la IA: funciones, boletas y más

Colombia

Entre el 16 y el 24 de abril, los capitalinos podrán disfrutar de la comedia teatral ‘Rent a Feeling’, una obra sobre el negocio del afecto en tiempos de la inteligencia artificial; pues, en una realidad “peligrosamente cercana”, parece que los vacíos emocionales ya no se combaten con terapia ni con tiempo, sino con suscripciones.

En ese sentido, Contradicción Arteatro presenta ‘Rent a Feeling’ como una experiencia teatral que dialoga con la conversación global sobre la inteligencia artificial, la salud mental y la soledad contemporánea, siendo una obra que hace reír mientras algo dentro se incomoda, se contradice, porque quizás el verdadero riesgo no es que las máquinas aprendan a sentir; es que la humanidad deje de hacerlo.

¿De qué trata ‘Rent a Feeling’?

Bajo la dirección de Lina María Rivero, la historia presenta una empresa pionera que ofrece un servicio tan revolucionario como inquietante, pues alquila emociones humanas a través de agentes de inteligencia artificial que encarnan vínculos afectivos con una precisión casi perturbadora: “para reír y debatir”, menciona Rivero.

Además, la comedia cuenta con un elenco de nueve actores en escena y una estética retrofuturista inspirada en la década de los 60, combinando humor ácido, dramatismo tecnológico y una atmósfera visual que dialoga entre lo analógico y lo algorítmico.

De esta manera, cada episodio muestra a un cliente distinto que contrata el servicio para llenar un vacío emocional. Cada experiencia promete consuelo, pero también deja residuos. Por esa razón, si desea comprar sus entradas, puede hacerlo dando clic en este enlace. Tenga en cuenta que la obra teatral es para mayores de 14 años y que hasta este miércoles hay un descuento del 30% en la preventa. La comedia presentará las siguientes funciones: