Primer aniversario de AmaMagdalena por el río, el hito que transformó el turismo en Bolívar

La ruta del crucero AmaMagdalena, el hito que transformó el turismo e impulsó la economía regional en Bolívar, cumplió un año. Se trata de una apuesta estratégica que ha marcado un antes y un después en la proyección turística del departamento a nivel nacional e internacional.

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A un año de su puesta en marcha, esta ruta fluvial sobre el río Magdalena de la reconocida compañía AmaWaterways, se consolida como una iniciativa innovadora que amplía la oferta turística de Bolívar más allá de los destinos tradicionales como Cartagena de Indias, permitiendo visibilizar la riqueza cultural, histórica y natural de otros territorios del departamento.

Municipios como Santa Cruz de Mompox, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, han experimentado un notable incremento en la llegada de visitantes internacionales, generando nuevas oportunidades para el comercio local, la hotelería, la gastronomía y el turismo cultural. Asimismo, comunidades como San Basilio de Palenque, símbolo de resistencia y patrimonio inmaterial, han logrado posicionarse en el mapa global como destinos auténticos y de alto valor histórico.

De igual manera, municipios como Calamar y otros puntos estratégicos a lo largo del río se han integrado a esta dinámica turística, promoviendo encadenamientos productivos que benefician a artesanos, guías locales, emprendedores y prestadores de servicios.

El gobernador Yamil Arana destacó que este aniversario representa la consolidación de una visión de desarrollo incluyente y sostenible:

“Hoy celebramos un año de una apuesta que le abre las puertas del mundo a Bolívar profundo. El AmaMagdalena no solo es una ruta turística, es un motor de oportunidades que impulsa la economía local, fortalece nuestras identidades culturales y demuestra que somos mucho más que sol y playa. Queremos que Bolívar sea destino global de turismo. Y lo estamos haciendo”.

La estrategia liderada por la administración departamental ha permitido articular esfuerzos entre el sector público, privado y las comunidades, garantizando que los beneficios del turismo lleguen a más territorios y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

Con esta iniciativa, Bolívar avanza en su propósito de consolidarse como un destino global de turismo sostenible, diverso y competitivo, donde la historia, la cultura y la biodiversidad se convierten en protagonistas de una nueva narrativa de desarrollo.