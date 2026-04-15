Premios India Catalina tendrán After Party este sábado 18 de abril en Cartagena

La fiesta oficial de los premios India Catalina 2026, es toda una realidad, contará con la presencia de muchas celebridades invitadas en la industria del entretenimiento en Colombia y Cartagena como; artistas, influencers, mánagers, empresarios, actores, actrices, productores y periodistas.

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Será una noche especial y llena de mucha alegría y música, la participación de artistas que representan la fuerza y evolución de la música latina contemporánea.

Entre ellos, se destaca La Palabra, uno de los exponentes de la salsa más sonados en Colombia en la actualidad, así como Manu García, artista revelación de la musica Pop colombiana, una joven artista caleña quien con tan solo 20 años llega como invitada especial también a la gran gala de los premios india catalina, La máquina de sabrosura Pura “Bazurto All Stars”, con más de 15 años de trayectoria en la musica y en el género de la champeta.

Ronny Rodríguez, uno de los artistas, productores y arreglistas de salsa más importantes de la ciudad de Cartagena, Alan Lover artista santanteriano caracterizado por su amplia trayectoria musical en el género del vallenato fusionado con el regional mexicano.

Lía Tovar, una de las nuevas voces del género popular en colombia y la Dj Karim, el Dj CrissRoff y Dj Danny también preparados para poner a bailar a todos los invitados.

Cartagena será una vez más el escenario principal de la gala de los premios India Catalina con un #AfterParty histórico y sin precedentes este sábado 18 de abril desde las 9:30pm de la noche.