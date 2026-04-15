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15 abr 2026 Actualizado 14:21

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Petro deberá pagar 15 salarios mínimos por decirle “corrupto” al exgerente de la EPS Coosalud

El presidente Petro reaccionó a la multa y reiteró que “el exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto”.

Abren incidente de desacato al presidente Petro por no retractarse en el caso Coosalud

Abren incidente de desacato al presidente Petro por no retractarse en el caso Coosalud

Abren incidente de desacato al presidente Petro por no retractarse en el caso Coosalud

El Juzgado 24 Administrativo de Cundinamarca impuso una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes al presidente Gustavo Petro por incurrir en desacato al no retractarse de los señalamientos por corrupción que hizo en contra del exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño.

De acuerdo con el expediente, mediante sentencia de segunda instancia del 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Segunda, Subsección “F”— amparó los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al debido proceso de González Montaño. En esa decisión, se ordenó al mandatario retractarse y ofrecer excusas públicas en un plazo de cinco días tras la notificación.

Sin embargo, el juzgado concluyó que la orden no fue acatada. En el fallo de desacato se estableció: “Declárase que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego ha incurrido en desacato (…) En consecuencia, impónese la sanción de multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Asimismo, se dispuso remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para surtir el grado jurisdiccional de consulta.

Pese a la sanción, el presidente volvió a pronunciarse públicamente. A través de su cuenta en X, reiteró sus señalamientos contra el exgerente de Coosalud y afirmó: “El señor exgerente de Coosalud, señor González, es un corrupto (…) Corruptos y ladrones de la salud son corruptos y ladrones. Pueden arruinarme con multas y cárcel si quieren (…) pero no me callaré ante el robo de la salud”.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado aseguró que una auditoría forense evidenciaría irregularidades por más de 200.000 millones de pesos y cuestionó a miembros de juntas directivas del sector salud, mencionando incluso a personas cercanas a figuras políticas como Francisco Santos y Andrés Pastrana.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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