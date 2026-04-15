Oficina Jurídica depura 25 años de Acuerdos Distritales obsoletos en el Concejo de Cartagena

El Concejo Distrital de Cartagena aprobó por unanimidad la Etapa II del Proyecto de Acuerdo de Depuración Normativa. Esta iniciativa, liderada por la Oficina Asesora Jurídica (OAJ), busca limpiar la normativa local eliminando disposiciones que ya no tienen aplicación o que resultan obsoletas.

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Con esta segunda fase, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito alcanza 25 años de acuerdos distritales revisados y depurados, promoviendo una gestión pública moderna y libre de burocracia innecesaria.

¿Qué implica esta segunda etapa de depuración?

Tras el éxito de la primera fase, que abarcó el periodo 2008-2023, la administración distrital se enfocó en los Acuerdos expedidos entre los años 2000 y 2007.

De un análisis técnico a 315 proyectos de acuerdo presentados en dicho periodo, se determinó que el 62% (cerca de 195 acuerdos) presentan causales claras de depuración. Según la OAJ, el año 2007 es el que concentra el mayor número de disposiciones obsoletas, con un total de 38 acuerdos.

“Estamos poniendo la casa en orden para que las leyes trabajen a favor de la gente. Con esta depuración normativa, Cartagena deja atrás la burocracia innecesaria para dar paso a una gestión pública más clara y moderna”, afirmó Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito.

La depuración se realiza bajo los parámetros establecidos por la Ley 2085 de 2021. Los criterios aplicados por el equipo jurídico para identificar estas normas incluyen:

Obsolescencia: Normas cuyo objeto ya no existe o carece de utilidad.

Contravención constitucional: Disposiciones que contradicen el régimen constitucional vigente.

Derogatoria orgánica: Normas que han sido tácitamente reemplazadas por otras leyes.

Cumplimiento del objeto: Acuerdos que ya cumplieron su finalidad original.

Vigencia temporal: Normas con un plazo de aplicación que ya expiró.

Es importante destacar que el proyecto contempla la intangibilidad de los efectos: los actos administrativos que produjeron efectos mientras la norma estaba vigente se mantienen válidos; la derogación aplica exclusivamente para detener efectos jurídicos a futuro.

Hacia un marco jurídico de 35 años

El Distrito de Cartagena ha planteado un cronograma ambicioso para organizar su historia normativa, dividiéndolo en tres grandes etapas:

Etapa I (Completada): Acuerdos de 2008 a 2023 (aprobados en 2025 mediante el Acuerdo 195).

Etapa II (Aprobada): Acuerdos de 2000 a 2007.

Etapa III (Pendiente): Acuerdos expedidos entre 1991 y 1999.

Con esta hoja de ruta, la Alcaldía de Cartagena busca consolidar una “radiografía” precisa del estado normativo, eliminando contradicciones y facilitando la consulta de las leyes que realmente rigen a los cartageneros hoy.