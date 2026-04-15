Las hermanitas Calle y Kevin Montoya presentan Gaviota traidora

EL RENACER DE LAS HERMANITAS CALLE es un aliciente a la música carrilera en Colombia, LAS HERMANITAS CALLE, pioneras del género y referentes indiscutibles del despecho hecho canción.

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Con 60 años de carrera artística, su legado sigue más vivo que nunca y hoy se fortalece con el lanzamiento del EP “EL RENACER DE LAS HERMANITAS CALLE”, una producción que revive su esencia con sonidos renovados y una propuesta que conecta generaciones.

El tema principal del EP es “LA CUCHILLA”, uno de los himnos más emblemáticos de su repertorio, que regresa en una versión actualizada, respetando su esencia original, pero con una producción moderna y potente.

La producción musical estuvo a cargo de Fredy Montoya, quien además participa como invitado especial en “Y ÁNDALE”, canción que llega con toques de banda.

De igual manera, “GAVIOTA TRAIDORA” incorpora sonidos de banda y cuenta con la colaboración del artista emergente de Medellín, Kevin Montoya. El EP incluye también una nueva versión de “TARDE LO CONOCÍ”, el icónico vallenato escrito por Omar Geles e inmortalizado por Patricia Teherán.

En esta oportunidad, la canción se presenta con sonidos netamente populares, dejando de lado el estilo carrilero para acercarse más al formato actual de la música popular romántica, demostrando la versatilidad interpretativa del dúo.

Link:https://youtu.be/iW-1fTfa5nc?si=HRnU36ZRcG795EqC