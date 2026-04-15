La XII expedición antártica de Colombia finaliza y el ARC ‘Simón Bolívar’ regresa al país

El buque oceanográfico ARC “Simón Bolívar”, considerado el laboratorio flotante más grande de Colombia, regresó al país tras cumplir 130 días y más de 14 mil millas náuticas navegadas, de las cuales 34 se desarrollaron en el continente antártico, en una misión enfocada en la investigación científica y el fortalecimiento del conocimiento sobre este ecosistema estratégico.

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Un total de 102 expedicionarios, entre tripulación y personal científico, realizaron maniobras que pusieron a prueba la experticia y el profesionalismo de estos “leopardos marinos”, quienes cumplieron a cabalidad con los objetivos trazados para la XII Expedición Antártica de Colombia. Una misión científica que inició el 06 de diciembre de 2025 en Cartagena y que terminó este 14 de abril de 2026, con la ceremonia de atraque en el muelle de la Base Naval ARC “Bolívar” de Cartagena.

Durante la expedición se ejecutaron más de 60 maniobras de arriada e izada de botes, 38 maniobras de fondeo y más de 150 operaciones con helicóptero entre tomas y despegues, que incluyeron ejercicios como ELVA (Emergency Low Visibility Approach, por sus siglas en inglés) y 03 VERTREP, realizado por primera vez a bordo de un buque científico marino en el continente blanco, convirtiéndose en una

hazaña para el ARC “Simón Bolívar”.

En el ámbito científico, se realizaron 78 lanzamientos de roseta oceanográfica, permitiendo recolectar muestras de agua a profundidades de hasta 1.500 metros.

Asimismo, se desarrollaron salidas de campo para el avistamiento de especies marinas, logrando la toma de muestras de piel y grasa de ballenas, fundamentales para el estudio detallado de estos mamíferos que también convergen en aguas colombianas.

De igual forma, fueron recuperados dos hidrófonos en el Estrecho de Bransfield, equipos clave para el análisis del sonido ambiental oceánico y su impacto en la fauna marina.

En el marco del proyecto ICEMAN de la Dirección General Marítima (DIMAR), se realizó el levantamiento batimétrico de 540 kilómetros cuadrados en dos zonas estratégicas de la Antártica.

Adicionalmente, dos investigadores de DIMAR desarrollaron estudios meteorológicos durante 30 días en la Base Antártica Pedro Vicente Maldonado de Ecuador. Como parte de la cooperación internacional, el ARC “Simón Bolívar” apoyó el mantenimiento de cinco redes de sensores meteorológicos del Instituto Antártico Chileno (INACH), así como el transporte de personal científico y material mediante maniobras VERTREP.

Igualmente, se brindó apoyo logístico al Instituto Antártico Ecuatoriano, trasladando 14 toneladas de víveres y material de construcción, equipos científicos y un bote hidrográfico.

A bordo del buque participaron investigadores de diferentes países, como Chile y Ecuador, fortaleciendo el intercambio de conocimiento y la cooperación. Por su parte, los buzos de la Armada de Colombia cumplieron una destacada labor, con más de 30 horas de inmersión en operaciones de inspección subacuática, apoyo a maniobras y recuperación de equipos oceanográficos.

Durante la expedición se desarrollaron 11 proyectos de investigación, con la participación de 20 científicos y 12 instituciones, enfocados en analizar el impacto de la actividad humana en la Antártica y su relación con fenómenos ambientales que afectan a Colombia.

Además, se visitaron siete bases antárticas pertenecientes a Brasil, Bulgaria, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, consolidando alianzas estratégicas en materia científica.

La Armada de Colombia y la Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Programa Antártico Colombiano, continuarán fortaleciendo la presencia del país en la Antártica, promoviendo la investigación de alto nivel y avanzando hacia el objetivo de que Colombia se convierta en miembro consultivo del Sistema del Tratado Antártico, reafirmando su compromiso con la ciencia, la paz y la cooperación internacional.