La FLIP advierte sobre los riesgos que enfrentan los periodistas durante los procesos electorales

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó un encuentro con periodistas para hablar sobre los riesgos que actualmente enfrentan los comunicadores en Colombia, especialmente en el marco de las próximas elecciones.

Una de las preocupaciones señaladas por la Fundación tiene que ver con los comentarios fuera de lugar que algunos candidatos presidenciales han dirigido hacia periodistas. Según la FLIP, algunos de estos casos ya están siendo atendidos por la Defensoría del Pueblo.

Sofía Jaramillo, directora de la Fundación, aseguró que durante este año se han reportado 36 agresiones contra periodistas, específicamente en contextos de cubrimiento electoral.

Además, hizo una comparación con el año 2022 (último periodo de elecciones presidenciales), en el que la cifra de agresiones se triplicó.

“El 2022 fue el periodo electoral más violento contra la prensa en la última década”, afirmó Jaramillo.

Hacen un llamado al Gobierno Nacional para atender los riesgos a periodistas: FLIP

La directora de la FLIP, Sofía Jaramillo, hizo un llamado al Gobierno Nacional, gobiernos locales y alcaldías para fortalecer el respeto por la libertad de prensa y la labor de los medios de comunicación.

“Desde los más altos niveles, hasta los gobernadores y alcaldes deben tener cuidado con las estigmatizaciones, ya que esto repercute en la labor de los periodistas (…) Necesitamos este apoyo, un compromiso firme con la libertad de prensa; si se ataca la prensa, se está atacando el proceso electoral”, agregó Jaramillo.

Este es el kit para periodistas para el cubrimiento electoral liderado por la FLIP

Ante esta problemática, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanzó el “Kit para el cubrimiento electoral”, una iniciativa desarrollada con el apoyo del PNUD, que reúne herramientas diseñadas para fortalecer el trabajo periodístico antes, durante y después de las elecciones.

Este kit surge como respuesta a los múltiples riesgos que enfrentan los periodistas en contextos electorales, escenarios que suelen caracterizarse por altos niveles de polarización, desinformación y en muchos casos, situaciones de violencia contra la prensa.

“Buscamos garantizar el derecho a la información y esperamos que siga siendo la brújula que guíe nuestra democracia hacia un futuro más transparente y participativo”, concluyó Claudio Tomasi, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia.