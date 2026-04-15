IPCC se toma universidades y centros comerciales para buscar lideresas del Reinado Popular

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), despliega, por primera vez, un equipo humano en universidades, centros comerciales y estaciones de Transcaribe para llevar la información del Reinado Popular de las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre, cara a cara, en sitios masivos y, por primera vez, más allá de los barrios. Esta estrategia descentralizada busca que las jóvenes lideresas encuentren en sus espacios cotidianos el acompañamiento necesario para participar en la FASE 1 - “Preinscripción a la convocatoria REINAS 2026”, un proceso que este año fortalece la identidad festiva desde la raíz.

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Para ser parte de este proceso histórico que estará abierto hasta el 20 de abril, a las 4:00 p.m., las interesadas deben cumplir con requisitos clave que dan fuerza a las futuras promotoras del patrimonio. El rango de edad se ha fijado entre los 20 y 25 años. Además, deben ser colombianas, cartageneras de nacimiento o acreditar 10 años de residencia en la ciudad (mínimo 5 en el barrio representado), ser bachilleres y contar con estudios técnicos, tecnológicos o profesionales en curso o culminados.

“No queremos que ninguna joven líder se quede con dudas y por eso vamos a estar en sus espacios cotidianos contándoles por qué participar en el Reinado es la mejor oportunidad para promover las tradiciones de sus comunidades”, aseguró Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC. La funcionaria enfatizó que este es uno de los eventos más importantes de nuestras fiestas, y que la transparencia está garantizada, ya que todas las jornadas cuentan con la vigilancia permanente de un Comité de Selección técnico.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, señaló que este reinado debe ser el reflejo de una ciudad que progresa y dignifica el talento de su gente. “Al llegar directamente a las universidades y estaciones de transporte masivo, se está abriendo una puerta democrática para que las jóvenes con vocación comunitaria se conviertan en las grandes protagonistas del quehacer festivo, llevando herramientas reales de transformación a sus entornos”.

Durante las tomas presenciales, el equipo del IPCC explicará detalladamente la documentación requerida, que incluye el RUT 2026, la cédula de ciudadanía, soportes de estudios, fotografías específicas, tener el certificado de vecindad, entre otros, que pueden consultar en la página web de convocatorias del IPCC. Con esta presencia en el territorio, la administración distrital reafirma que el camino a la corona empieza con una formación sólida, donde la verdadera ganadora es la identidad de Cartagena.