Golpe al Clan del Golfo: capturan a su tercer cabecilla en Cartagena

En un trabajo interinstitucional entre la Policía Nacional de Colombia a través de la seccional de investigación criminal-Sijín, inteligencia policial, en coordinación con el Gaula Militar de la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de Olmes Gabriel Hernández Zapa, conocido con los alias de “Castaño”, “Mateo” o “Willy Wonka”, quien sería el tercer cabecilla de la Subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes del “Clan del Golfo”.

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La acción se desarrolló en el corregimiento de Punta Canoas, en Cartagena, donde los uniformados hicieron efectiva la orden judicial en contra del presunto delincuente por el delito de concierto para delinquir agravado.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado tendría una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años al servicio del Clan del Golfo, y actualmente estaría al mando de más de 100 integrantes, entre sicarios, cabecillas y redes de apoyo.

Asimismo, alias “Willy Wonka” figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Sucre y tendría injerencia criminal en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, con especial incidencia en al menos 22 municipios bolivarenses.

“Este resultado operativo representa un golpe contundente contra las estructuras multicrimen que afectan la seguridad en el departamento. Seguiremos desplegando todas nuestras capacidades para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Entre los municipios donde ejercía su accionar delictivo se encuentran Cartagena, Turbaco, Turbaná, Clemencia, Santa Rosa, Santa Catalina, Arjona, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, San Cristóbal, Arroyohondo, María La Baja, Mahates, San Juan Nepomuceno, El Guamo, Calamar, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Córdoba, Zambrano y Magangué.

La Policía Nacional de Colombia en coordinación con las Fuerzas Militares continuarán con las labores investigativas para desarticular completamente esta estructura criminal y llevar ante la justicia a todos sus integrantes.