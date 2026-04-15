El monumento de los Alcatraces en la Avenida Santander tendrá un balcón mirador tras su recuperación

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, avanza a buen ritmo en la recuperación integral del entorno del Monumento a los Alcatraces, ubicado sobre la Avenida Santander frente al cordón amurallado.

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Las obras responden a la intervención estructural y urbanística de este sector que resultó afectado drásticamente por el frente frío que impactó el litoral cartagenero hace algunas semanas. Gracias a la rápida reacción institucional, hoy el proceso de reconstrucción muestra avances significativos.

En el componente de protección costera, enmarcado en el Plan Defensa Costera 2050, ya fue culminada la reconstrucción de 220 metros de escollera que rodean el monumento, una estructura fundamental para mitigar la erosión y proteger este sector turístico frente a eventos climáticos.

Ahora, de manera complementaria, se dio inicio al nuevo proyecto que consiste en la rehabilitación arquitectónica del área, que incluye la recuperación de losas, la reconstrucción de dos bancas afectadas —para mantener las nueve (9) originales del espacio— y la intervención de un canal de drenaje pluvial que conecta la Avenida Santander con el mar Caribe, el cual había sido obstruido y deteriorado por la fuerza del oleaje.

Actualmente se adelantan labores de relleno y adecuación del terreno, seguidas por trabajos de reforzamiento estructural con placa en mármol sobre concreto, garantizando mayor resistencia y durabilidad del espacio público. Asimismo, se contempla el fortalecimiento del sistema de iluminación para mejorar la seguridad y la experiencia de residentes y turistas.

Es importante destacar que el monumento no sufrió afectaciones estructurales y se mantiene intacto, conservando su valor simbólico y patrimonial para la ciudad.

“Actuamos con rapidez tras el frente frío y hoy estamos recuperando este espacio para la gente. No solo estamos reparando los daños, estamos dejando una infraestructura más fuerte y preparada para el futuro”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

La intervención avanza conforme a lo previsto y se estima que en aproximadamente un mes esté completamente finalizada, devolviéndole a la ciudadanía un espacio renovado y funcional.

Como nueva oferta, la Alcaldía de Cartagena construirá un balcón mirador en este sector, consolidando este punto como un lugar de contemplación y encuentro, a la altura de los grandes frentes marítimos del mundo.

Con estas intervenciones, Cartagena sigue avanzando en la recuperación de su relación con el mar, protegiendo su infraestructura y fortaleciendo su atractivo turístico.