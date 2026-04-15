Dumek Turbay y pensionados reactivan diálogo para destrabar acuerdos históricos en el Distrito

Con el propósito de avanzar en soluciones concretas a problemáticas que llevan décadas sin resolverse, la Alcaldía Mayor de Cartagena instaló una nueva mesa de diálogo con líderes de asociaciones de pensionados del Distrito, en articulación con el Fondo de Pensiones de Cartagena (FonPeCar).

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Este espacio da continuidad a conversaciones previas sostenidas con el sector y busca consolidar en un documento formal los acuerdos y rutas de solución frente a temas sensibles como el pago de mesadas atrasadas, auxilios, retroactivos y compromisos derivados de decisiones administrativas pasadas.

Cabe recordar que hace más de 30 años los pensionados de las EPD protestan y señalan situaciones de abandono estatal, por lo que agradecieron que, por fin, haya concertación y soluciones a sus problemas con el Distrito.

En total son 126 ex trabajadores que han alzado su voz mediante protestas, reclamos, quejas pero nunca habían sido escuchados. Los ciudadanos exigen el pago de obligaciones derivadas de las convenciones colectivas del año 1993 al 1995, las cuales aseguran no les pagaron al cierre de las Empresas Públicas.

Durante la jornada, el alcalde Dumek Turbay reiteró la disposición de su gobierno para escuchar y encontrar salidas concertadas, más allá de las diferencias jurídicas existentes. “Más allá de las diferencias jurídicas, aquí hay una voluntad clara de este gobierno por escuchar, atender y encontrar soluciones reales para nuestros pensionados. Sus preocupaciones son las mías y no les vamos a quedar mal”, afirmó.

El mandatario reconoció que se trata de una lucha histórica que no puede seguir postergándose. “Sabemos que esta es una lucha de años y no podemos seguir aplazando respuestas a quienes han esperado por tanto tiempo”, indicó el alcalde.

En ese sentido, enfatizó que la prioridad de su administración es avanzar sin confrontaciones y con sentido social.

“Nuestra tarea es revisar cada caso con responsabilidad, entender las necesidades y buscar caminos que nos permitan avanzar sin confrontaciones. Este gobierno está del lado de la gente y no va a descansar hasta construir soluciones concretas que dignifiquen la vida de nuestros pensionados”, dijo el alcalde Turbay.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la revisión de una conciliación alcanzada en 2019 relacionada con recursos retroactivos provenientes de Colpensiones, los cuales, aunque fueron devueltos en administraciones anteriores, no llegaron a manos de los pensionados, generando incertidumbre y reclamos que hoy siguen vigentes.

Asimismo, se abordaron las diferencias frente a los criterios de otorgamiento de auxilios y subsidios que históricamente ha recibido la asociación de pensionados, así como los compromisos pendientes en torno a acciones de Aguas de Cartagena y otros beneficios.

En medio del diálogo, el alcalde Dumek Turbay utilizó un mensaje cercano para explicar su enfoque frente a las solicitudes del sector.

“A juicio de la administración, los criterios para exigir esos auxilios no son válidos. Pero yo, como alcalde, quiero ayudarlos. La conversación jurídica es tediosa. Yo no quiero pelear, lo que quiero es que ustedes tengan sus lentes; si hay que buscar la manera de dárselos, la buscamos.”

Por su parte, Gregorio Carriazo, presidente de la Asociación de Pensionados de las EPD; y Anselmo Gómez, presidente de la Confederación Democrática de Pensionados de Colombia, destacaron la importancia de la voluntad política para avanzar en soluciones.

“Ya han muerto muchos de los reclamantes. No queremos que haya más muertos sin que se dé antes una solución. Esta discusión es sobre unos montos que se dejaron de cumplir y quedaron en suspenso. Con voluntad política podemos resolver de buena manera para ambas partes, sin vencedores, solo soluciones”, manifestó Gómez.

Por su parte, Carlos Lambis, representante de los pensionados, expuso: “Agradecemos la receptividad del alcalde y de sus funcionarios por atender los problemas y necesidades que nos aquejan hace muchos años. Y así dejar este vaivén histórico en el que la voluntad gubernamental es sinónimo de respeto hacia nosotros y de prontas soluciones”.

Desde el Fondo de Pensiones de Cartagena (FonPeCar) se resaltó que la actual administración ha impulsado transformaciones orientadas a atender de manera más efectiva las necesidades de este sector, reconociendo que se trata de una población con especial protección constitucional.

Como resultado de este encuentro, se acordó avanzar en la construcción de un documento técnico y jurídico que permita al Distrito estructurar soluciones viables, especialmente en temas relacionados con recursos presuntamente extraviados en anteriores administraciones, posibles acciones de Aguas de Cartagena que debían ser de propiedad de los pensionados, beneficios para su salud y calidad de vida y los auxilios en discusión.

Además, se lograron acuerdos iniciales en torno a medidas concretas como la entrega de lentes para los pensionados, el avance en el pago de mesadas atrasadas provenientes de administraciones anteriores y la adecuación de la sede de las asociaciones de pensionados.

El alcalde Dumek Turbay informó que habrá una mesa ampliada de trabajo con más líderes, representantes y pensionados de las antiguas Empresas Públicas del Distrito con mayores claridades y soluciones, con la presencia de Jaime Dussán, actual presidente de Colpensiones, como garante del proceso.