Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió incendio en zona industrial de Mamonal

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió oportunamente un incendio registrado en las instalaciones de una empresa, ubicada en Mamonal, kilómetro 4.

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De acuerdo con la información recopilada en el lugar, la emergencia se habría originado por la acumulación de residuos y sobrantes del proceso de producción. Las condiciones del entorno, como la estática, las altas temperaturas y la fricción generada en el área, habrían propiciado la ignición del material.

Gracias a la rápida reacción de las unidades de Bomberos, la situación fue controlada de manera efectiva, evitando su propagación y minimizando riesgos mayores. No se reportaron personas lesionadas.

Recomendaciones a la ciudadanía y al sector industrial:

En el marco de la actual temporada seca, el Cuerpo de Bomberos hace un llamado especial a fortalecer las medidas de prevención:

-Evitar la acumulación de residuos industriales, especialmente aquellos con características inflamables.

Implementar protocolos adecuados de manejo y disposición de desechos.

-Mantener control sobre fuentes de calor, fricción y cargas electrostáticas.

-Realizar inspecciones periódicas en áreas de producción y almacenamiento.

-Garantizar que los sistemas contra incendios se encuentren operativos y en buen estado.

-Capacitar al personal en prevención y respuesta ante emergencias.

-Estas acciones son fundamentales para reducir el riesgo de incendios, especialmente en épocas de altas temperaturas, donde las condiciones favorecen la ocurrencia de este tipo de eventos.

El Cuerpo de Bomberos reitera su compromiso con la seguridad de la ciudad e invita a la comunidad y al sector empresarial a adoptar una cultura de prevención que permita proteger vidas, bienes y el entorno.