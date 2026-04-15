Con formación, el DATT continúa fortaleciendo la seguridad vial de conductores y usuarios de coches

Con el propósito de seguir promoviendo la seguridad vial, el respeto por las normas de tránsito y el bienestar animal, la Alcaldía de Cartagena a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, continúa realizando jornadas de capacitación dirigida a los usuarios y conductores de coches eléctricos que prestan sus servicios en la ciudad.

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Durante las actividades, los participantes reciben formación en temas clave como normas de tránsito, comportamiento seguro en las vías, atención al usuario y buenas prácticas para el cuidado animal, reconociendo la importancia de su labor dentro del sector turístico y cultural de Cartagena.

La capacitación busca no solo mejorar la prestación del servicio, sino también garantizar la seguridad de peatones, conductores y turistas que interactúan diariamente con este medio de transporte tradicional.

“Realizamos capacitación en manejo defensivo en normas y comportamiento vial para que cada día sean mejores conductores y que brinden un buen servicio que invite a la comunidad a que utilicen los coches eléctricos; la idea con estas capacitaciones es minimizar al máximo los accidentes de tránsito”, señaló Lincon Salcedo del equipo de Educación Vial del DATT.

Para Freddy Orozco , conductor de coche eléctrico, estas capacitaciones son una excelente alternativa “porque recibimos capacitación en manejo preventivo con el fin de salvaguardar nuestra vida y la de los demás , hemos tenido buena aceptación en la ciudad porque protegemos a los animales y mejoramos el medio ambiente”.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, continuará desarrollando este tipo de espacios pedagógicos, reafirmando su compromiso con la movilidad segura, el respeto por la vida y la protección del patrimonio cultural de la ciudad.